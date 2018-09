Hoch über dem Bodensee erhebt sich "Die Meersburg" - die älteste bewohnte Burg Deutschlands, deren markante Ansicht sie zu einem Wahrzeichen der Region macht.

Schon Ende des 19. Jahrhunderts der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, gehört sie mit ihrem Museum zu den Hauptattraktionen am Bodensee. Mehr als 30 eingerichtete Räume lassen in ihr das Mittelalter lebendig werden: So sieht man eine alte Burgküche, die Dürnitz, den Palas, die Waffenhalle, Rittersaal, Burgverlies, Stall, Folterkammer und vieles mehr.