Die Macht der digitalen Kriegsführung

Coronakrise, Klimakrise, Kriegskonflikte — unsichere Zeiten begünstigen kriminelle Machenschaften – und das nicht nur in der realen Welt, sondern auch in der virtuellen. Ist nun womöglich bald unsere Weltordnung in Gefahr?

Wie es um die Cybersicherheit Österreichs steht und wie groß der Einfluss von Cyber-Kriminellen tatsächlich ist, haben wir den Cybersecurity-Spezialisten Lennart Maschmeyer vom Center for Security Studies der ETH Zürich gefragt.

Welche Rolle spielt die digitale Kriegsführung heutzutage und wie stark schätzen Sie den derzeitigen Einfluss von Cyberkriminellen auf unsere Weltordnung ein?

Cyber-Operationen sind kein Instrument der Kriegsführung, sondern der Subversion. Sie unterwandern und manipulieren Computersysteme, und damit die Gesellschaften, die von diesen Systemen abhängen. Theoretisch ist vieles möglich, doch in der Praxis sind Cyber-Operationen, die wirklichen Schaden anrichten, extrem herausfordernd. Das sehen wir im Moment im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, wo trotz vieler Warnungen vor „Cyber-Krieg“ kaum nennenswerter Schaden entstanden ist. Dadurch lässt sich klar sagen, dass auch Cyber-Kriminelle keinen Einfluss auf unsere Weltordnung haben.

Was ist Ihre Meinung dazu, dass sich vermeintliche Cyber-Aktivist:innen wie Anonymous in Kriegskonflikte einmischen?

Trotz der großen Aufmerksamkeit darum, ist auch hier kaum nennenswerter Schaden für Russland entstanden. Ein paar Internetseiten wurden ‚defaced‘ und zeigten kurzzeitig regimekritische Nachrichten an. Vielleicht wurde auch das russische Fernsehprogramm unterbrochen. Relevant für das Konfliktgeschehen sind diese Aktionen kaum. Zudem ist nicht einmal klar, ob die Aktionen, die Anonymous publiziert haben, wirklich geschehen sind.

Welche Auswirkungen könnten groß angelegte Cyber-Attacken staatlicher Akteure auf unser Land haben?

Man muss sich zunächst einmal fragen, welches Land Österreich schaden wollte und wieso? In Friedenszeiten macht es wenig Sinn, die Infrastruktur zu sabotieren. In Konfliktzeiten, wie wir es in der Ukraine gerade sehen, sind kriegerische Mittel deutlich effektiver und zerstörerischer als Cyber-Angriffe. Das realistischste Szenario in Friedenszeiten ist Cyber-Spionage, welche vor allem auf Regierungs- und Wirtschaftsgeheimnisse abzielt, und vor allem eine Herausforderung in der Spionageabwehr darstellt.

Wie kann man sich als Normalbürger am besten vor Cyber-Angriffen schützen und welche Sicherheitsmaßnahmen schlagen Sie vor?

Als Normalbürger ohne Millionenvermögen kann man davon ausgehen, dass man nicht zum Ziel feindlicher Geheimdienste oder Cyber-Krimineller wird. Um sich zu schützen, reicht es also die Software auf dem neuesten Stand zu halten, misstrauisch gegenüber E-Mails und Nachrichten zu sein und sichere Passwörter zu benutzen.