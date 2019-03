Die Lehrlingszahlen sind in Vorarlberg wieder im Plus

Die Lehrlingsstatistik weist für das vergangene Jahr eine stabile Entwicklung der Lehrlingszahlen im Land aus:

Ende 2018 standen insgesamt 7047 Lehrlinge in Ausbildung, zusätzlich haben 114 Personen ihre Ausbildung in der sogenannten Teilqualifikation gemacht. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2017 bedeutet das ein leichtes Plus von 0,3 Prozent oder 21 Lehrlingen. 2018 wurden in Vorarlberg 3547 neue Lehrverträge abgeschlossen, was gegenüber 2017 einem Plus von 3,44 Prozent entspricht.