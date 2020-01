Die Lehre ist keine Einbahnstraße

Das österreichische Bildungssystem bietet eine Reihe von lukrativen Umstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Interessierte.

Doch warum sollten sich Lehrlinge oder Berufseinsteiger in ein fremdes Land wagen? Ganz einfach: „Bei Auslands-aufenthalten lernen Lehrlinge viel mehr als nur andere Länder, Leute und Kulturen kennen. Sie können sich neue Arbeitsmethoden und -techniken in einer anderen Umgebung aneignen und verbessern gleichzeitig ihre sprachlichen und sozialen Kompetenzen“, erklärt IFA-Geschäftsführerin Susanne Klimmer. „Sie erfahren im Ausland, dass sie sich mit ihrer Ausbildung sehr gut behaupten können und stärken damit auch ihr Selbstbewusstsein. Betriebe schätzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbstständig, flexibel und motiviert sind und sich gut in verschiedene Arbeitsumfelder integrieren können.“ Auch Verena Eugster, Vorsitzende der Jungen Wirtschaft Vorarlberg, ist überzeugt, dass Auslandserfahrungen enorm wichtig sind: „Im Ausland Erfahrungen sammeln, andere Kulturen und Sprachen kennenlernen: Darin sehen wir einen großen Nutzen für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung der jungen Unternehmer und Berufstätigen. Am Wirtschaftsstandort Vorarlberg finden diese Erfahrungen Anwendung im täglichen Berufsleben und sind wichtig für den Berufseinstieg wie auch die Karriereleiter und die Verwirklichung eigener Ideen.“