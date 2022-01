"Die Latte in Peking liegt sehr hoch"

Head-Rennsportdirektor Rainer Salzgeber über Familie, Peking und Medaillen.

16 von insgesamt 30 Medaillen hamsterte Skihersteller Head bei den vergangenen Winterspielen in Pyeongchang. „Die Latte liegt sehr hoch“, findet Rainer Salzgeber, Rennsportdirektor von Lara Gut, Alexis Pinturault, Vincent Kriechmayr und Co. in der Sendung Vorarlberg LIVE auf die Frage von Chefredakteur Gerold Riedmann, ob sich bei den Winterspielen in Peking so ein Edelmetall-Segen wiederholen lasse. „In diesem Bereich geht es nur, wenn alles perfekt läuft. Lindsey Vonn oder Aksel Lund Svindal sind nicht mehr dabei. Gemessen werden wir am Vorevent, die Zahl ist riesig“, weiß der 54-jährige Montafoner. „Es können aber auch super Spiele gewesen sein, wenn wir nur mit zehn Medaillen nach Hause kommen würden. Die Zufriedenheit hängt nicht immer vom Ergebnis am Papier ab, sondern auch davon, wie es dazu gekommen ist. Ich hoffe, dass der eine oder andere, der momentan in der Öffentlichkeit noch ein No-Name ist, die Möglichkeit auf Medaillen nützt.“ Die Winterspiele würden sich aufgrund der Coronabedingungen sehr fordernd darstellen. „Wir erwarten uns bei den Skibewerben Verhältnisse wie in Südkorea. Leider gab es keinen Testevent, wie es normalerweise vor Großereignissen üblich ist. Der Schnee wird trocken sein, der Wind bringt viele Ablagerungen, wie etwa Sand, mit. Wir werden aber nicht komplett auf Neuland stoßen.“