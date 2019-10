Die Ländle-Hochburgen treffen sich zum historischen Derby

Zum allerersten Mal treffen die beiden Ländle-Hochburgen in der höchsten Schweizer NLA in einem Derby aufeinander.

Die Ausgangslage ist vor dem Aufeinandertreffen am Nationalfeiertag für beide Mannschaften recht ähnlich. Wolfurt scheint nach dem erstmaligen Ligasieg in Uttigen und dem Heimsieg gegen das französische Spitzenteam im WS Europa Cup richtig beflügelt zu sein aber auch Dornbirn weist eine hervorragende Bilanz vor. Die Herren von Chef-Trainer Jesus Gende sind seit drei Spielen ungeschlagen und verloren nur das Auftaktspiel in Diessbach knapp mit 2:1. Dornbirn könnte mit einem Derbyerfolg den 3. Tabellenrang halten, Wolfurt dagegen wieder vorne mitmischen und mit einem Spiel mehr auf dem Konto an den Messestädtern vorbeiziehen.