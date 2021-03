Die Kunst der Illusion

Der magische Verein Magic Lodge fördert und pflegt die Zauberkunst.

Der Verein wurde vor über zwei Jahren „aus einer Not heraus gegründet“, wie Peter erklärt. Da Zaubervereinigungen in der Nähe die Jugend- und Nachwuchsarbeit nicht so sehr in den Vordergrund gestellt haben, fehlte der zauberische Nachwuchs. „Der Fokus in den meisten magischen Zirkeln hat sich auf das gesellige Beisammensein reduziert und der eigentliche Vereinszweck, die Förderung der Zauberkunst, ist in den Hintergrund getreten. Zudem hat sich das ganze Vereinswesen aufgrund der neuen Medien in den vergangenen Jahren sehr stark verändert“, bedauert der Hohenemser. Online-Foren und YouTube-Tutorials bieten immer mehr Möglichkeiten Zaubertricks zu erlernen, was einen Zauberclub nahezu überflüssig macht. Als ehemaliger Präsident des Dachverbands der österreichischen Zauberkünstler (MRA) hatte Jürgen Peter Einblick in andere Vereine und deren Vereinsentwicklungen. Durch diese Veränderung hatten die klassischen Zaubervereine an Attraktivität verloren.