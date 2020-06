Die „Kugel“, die die Welt eroberte

Der Lustenauer Bildhauer Albrecht Zauner gestaltet seit nunmehr drei Jahren die Trophäen für den VN-Fußball-Award.

„Fußball ist ein weltumspannendes Thema“, sagt Albrecht Zauner, auf die Trophäe angesprochen. Diese ist mit einer Bronzekugel auf einer Bronzeplatte gestaltet. Zauner nennt die Kugel extra nicht Ball, da sie nicht nur das Spielgerät des populärsten Sports in Österreich darstellen soll, sondern auch Symbol für die Welt ist. „Man kann den Fußball als Friedensprojekt sehen, das weltweit viel bewegen kann. Es stärkt einzelne Nationen, wie man es auch am Beispiel Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2006 gesehen hat.“ Die Bevölkerung habe richtig mitgefiebert, so wie man die Deutschen zuvor gar nicht gekannt hat. Die Kugel ist massiv aus Bronze gegossen, was auch ordentlich Gewicht mitbringt. „Damit wird auch die Wertigkeit dieser Auszeichnung hervorgehoben“, führt der Lustenauer Bildhauer und Zeichner aus. Die oberste Schicht der Kugel wurde glänzend poliert und spiegelt somit die Umgebung wider. Das glänzende Objekt steht auf einer massiven Bronzeplatte. Diese ist ein Sechseck, welches ein Feld eines Balles darstellt und ein Unikat für jeden Preisträger ist. Denn auf der dunkel wirkenden Platte sind Namen und Jahr der Auszeichnungen eingraviert. Die Trophäe ist ein aufwändiges Werk, welches die herausragenden Leistungen der Sportler würdigt. „Es ist eine Ehre für mich, dass ich seit mittlerweile drei Jahren meinen Teil zu den Fußball-Awards beitragen kann“, freut sich Albrecht Zauner.

Die Stadionnähe

Über sich selbst sagt er, dass er mit Fußball ansonsten nicht viel am Hut habe. „Ich bin aber schon interessiert an den Großereignissen, wie Europa- oder Weltmeisterschaften. Und durch die Nähe zum Austria-Stadion verfolge ich die Leistungen der Lustenauer in der 2. Liga mit.“ Er bezeichne sich selbst als Patriot und lebe auch deshalb mit der Austria mit, weil er Personen aus dem Verein persönlich kennt. Diese Begeisterung sei bei den Spielen auch bei ihm zu Hause zu spüren. „Je nach Windrichtung höre ich immer wieder die lautstarken Anfeuerungsrufe der Fangruppen. Dann packt es mich schon“, gibt Zauner zu. Faszinieren würde ihn aber auch immer wieder sein Sohn, der ihn über die neuesten Entwicklungen auf dem Transfermarkt auf dem Laufenden hält. „Ich finde auch sehr speziell, wie Fußballer bei einem Wechsel in andere Länder keine Scheu zeigen. Das fordert eine gewisse Offenheit für andere Kulturen.“

Verwurzelt mit der Heimat

Er selbst sei als Bildhauer sehr verwurzelt mit einem Ort. Das liege auch an den Materialien und Maschinen, die er für seine tägliche Arbeit braucht. „Da kann ich nicht heute hier leben und morgen nach da ziehen.“ Bereits in der Schule habe es ihn im Kunstunterricht gepackt. „Wir hatten einen guten Lehrer. Das ist sehr wichtig, da sehr viel von den Personen abhängt, die einem diese Materie vermitteln.“ Letztlich war es auch sein Onkel Herbert Albrecht, der ihn mit dem Kunstvirus infizierte. Albrecht Zauner besuchte die Kunstschule Stuttgart und die Akademie der bildenden Künste in Wien. Während dieses Studiums erhielt er bereits Aufträge für die Gestaltung einer Friedhofkapelle im süddeutschen Raum. Heute arbeitet er viel für Ausstellungen im In- und Ausland und lässt sich für seine Werke von den eigenen Gedanken inspirieren. Zudem sind seine Werke auch im öffentlichen Raum zu sehen, wie etwa die Skulptur „Drehmoment“, die den Kreisverkehr in Egg schmückt.