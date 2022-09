Die Künstlertochter

Gabriela Lamprecht erinnert sich an das Leben mit ihrem Vater Wilfried Kofler, dem sie eine Künstlermonografie widmete – nicht um dessen Tod zu verarbeiten, sondern um seine Skurilität, sein Wesen und sein Schaffen zu würdigen.

Viele hätten ihren Vater Wilfried Kofler als Spinner bezeichnet, erzählt Gabriela Lamprecht. Sie selbst nennt ihn schmunzelnd „abgedreht“ – sie sagt das mit Stolz und Bewunderung. Ihre Kindheit als Tochter eines Künstlers war allerdings manchmal schwierig. „Mein Vater konnte nicht mit Konventionen und Zwängen umgehen. In der Familie fühlte er sich oft unverstanden“, erzählt die 46-Jährige. „Ein klassisches Familienleben hatten wir nicht.“ Vielmehr seien ihre Mutter, ihre Schwester Elke sowie sie selbst oft angespannt gewesen, wenn der Bau- und Kunstschlosser nach Hause kam. Denn Wif sorgte mit seiner unbändigen Kreativität gelegentlich für Überraschungen, die in der Familie für gemischte Gefühle sorgten. Von einer Begebenheit erzählt Lamprecht im Vorwort des Buches „Verbrannter Schnee gibt keine Asche“. Dort fragt sie: „Wie geht man damit um, wenn man nach Hause kommt und feststellen muss, dass der neue Bereberteppich mit kleinen Fußspuren aus Kartoffeldruck übersät ist? Mit Acrylfarben. Um den Einzug der Männehunnen, wie mein Vater Hunnen in Miniaturform nannte, darzustellen.“ Man ist geschockt. Im Moment jedenfalls.

Heute sieht Lamprecht die positiven Aspekte, denn Wif sei ein sehr guter Lehrmeister gewesen: „Diese Situationen brachten wertvolle Erfahrungen mit sich. Man wird toleranter, gewinnt an Verständnis für Mitmenschen und ist für vieles im Leben besser gewappnet.“ Auch wenn sie sich als Kind teilweise vernachlässigt fühlte, weil Kofler, wenn ihn die Muse küsste, in seiner Werkstatt verschwand und die Welt um sich herum vergaß. Sie erkannte, dass der „abgedrehte“ Künstler, ihr Selbstständigkeit und Zuversicht beibrachte. „Außerdem hat mein Vater meiner Schwester und mir auch zugestanden, einfach nur zu ‚sein’ und dennoch aufmerksam beobachtet, was aus uns wird.“ Geworden ist aus Gabriela ein Mensch, der Lösungen sieht und keine Probleme. Eine Powerfrau, die jahrelang in der Medien- und Kommunikationsbranche tätig war und sich vieles zutraut und traut. Auch öffentlich über den Tod ihres Vaters zu sprechen.

