Die Kriterien für den Erfolg der Geldanlage

Geldanlage erfordert besonders in Krisenzeiten Erfahrung und Weitsicht. Hierin liegt die Kernkompetenz der 1833 gegründeten Schoellerbank, laut Eigenangaben Österreichs führender und am meisten ausgezeichneten Privatbank.

In der Vermögensverwaltung wird dabei ein hochqualitativer Investmentansatz verfolgt. Johannes Böhler, Landesdirektor der Schoellerbank Vorarlberg führt dazu gegenüber den VN aus:

Was bedeutet für Sie „Vermögensverwaltung“?

Unsere Kund(inn)en haben dabei die Möglichkeit, ihr Vermögen von unseren Anlageexpert(inn)en professionell investieren zu lassen. Am Beginn steht immer eine detaillierte Analyse der persönlichen Situation. Auf dieser Basis erstellen wir ein maßgeschneidertes Anlagekonzept. Bei besonders großen Investmentvolumen legen wir in unserer hauseigenen Kapitalanlagegesellschaft, der Schoellerbank Invest, auch exklusive Spezialfonds auf.

Nach welchen Kriterien schätzen Ihre Expert(inn)en die Märkte ein?

Was hat es mit der Anlagephilosophie „Investieren statt Spekulieren“ auf sich?

Welchen Mehrwert kann ­eine professionelle Vermögensverwaltung gerade in Krisenzeiten leisten?

Emotionen verleiten Anleger(innen) zu impulsiven Handlungen oder einem Abweichen von vereinbarten Strategien. Wir als professioneller Vermögensverwalter sehen es als unsere Aufgabe, voreilige Schritte zu verhindern und rationale Aspekte einzubringen. Besonders in hitzigen Marktphasen ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und logische und rationale Entscheidungen zu ­treffen.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation für Investments?

Diese sind in der Lage, die durch Inflation verursachten Kostensteigerungen weiterzugeben. Aktionäre/Aktionärinnen profitieren so von einem indirekten Inflationsschutz. Auch im Bereich der Anleihen gibt es Opportunitäten – Neueinsteiger(innen) bieten sich heute deutlich höhere Renditen als in den vergangenen Jahren, und inflationsgeschützte Anleihen zeigen weiterhin ein attraktives Chancen-Risiko-Profil.