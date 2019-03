Die Kraft der Überzeugung

Christian Beer war immer schon ein Pionier. Denn nicht für alle waren seine Ideen und Visionen salonfähig.

Themen wie Logistik und Intralogistik waren in der Gesellschaft noch nicht angekommen. Als er 1988 seinen guten Job in einem Vorarlberger Industriebetrieb aufgab, um sich mit der Firma Heron selbstständig zu machen, steckten viele Entwicklungen noch in den Kinderschuhen. Sein Antrieb: Es gab keinen Betrieb, der aus einer Hand liefern konnte. „Ich habe gesagt, man muss eine Firma gründen, wo der Kunde nur einen Ansprechpartner hat, und so haben wir mit dem Sondermaschinenbau angefangen. Und es hat mich immer gereizt, selbst Verantwortung zu übernehmen.“

Durchhaltevermögen hat ihm seine Tätigkeit immer abverlangt. „Ohne funktionierende Familie und auch ohne Sport hätte ich keine Chance gehabt“, sagt Beer. Seine Leidenschaft ist dabei der 400-Meter-Hürdenlauf. Lange war dabei immer einer schneller als er, Beer blieb meist nur der zweite Platz. Aber er blieb dran, trainierte und bewies Stehvermögen.

Glaube und Überzeugung

So wie auch in seinem Unternehmen, das sich über die Jahre vom Sondermaschinenbauer zum profilierten Hersteller von Automatisierungskomponenten entwickelt hat und weltweit aktiv ist. Der Glaube und die Überzeugung, etwas Gutes zu entwickeln, waren von Anfang an sein Antrieb und brachten die notwendige Kraft. Denn die Möglichkeit als Unternehmer zu scheitern, war ständig präsent. „Es gab ein enormes Vertrauen durch unsere Hausbank. Heute mit all den Regularien könnte unsere Firmengeschichte nicht mehr in der Form geschrieben werden“, ist Christian Beer überzeugt. Außer man hätte entsprechendes Risikokapital zur Verfügung. „Aber dann würde auch der Firmenanteil sukzessive kleiner“, sagt der Unternehmer, der auf zwei Dinge besonders stolz ist. Auf die Tatsache, in 30 Jahren nicht einen einzigen Kunden hängen gelassen zu haben, auch wenn es manchmal Zeit und Geld gekostet hat. Und auf seine Mannschaft und seine Mistreiter der ersten Stunde, die allesamt noch an Bord sind und die mittlerweile zu Freunden geworden sind. „In der Kernmannschaft gab es nie einen Wechsel. Trotz Freundschaft können wir Klartext miteinander reden. Sonst würde es nicht funktionieren.“ Auch seine Frau Bettina war stets im Betrieb engagiert und hat unter anderem die Personalentwicklung maßgeblich aufgebaut. Dieses gegenseitige Verständnis, so ist Beer überzeugt, könne man nur haben, wenn beide Partner die Entwicklung miterleben.

Antrieb Innovation

Das Gefühl, nun den Durchbruch geschafft zu haben, hatte er aber nie. Auch heute nicht. Vielmehr treibt ihn die Innovation immer weiter an. „Ich arbeite immer am Idealzustand und in der ständigen Bestrebung, noch besser zu werden. „Es ist eine Mischung aus kontinuierlicher Unzufriedenheit und gleichzeitig enorm viel Spaß am Erreichten.“

Der Geschäftsführer und Eigentümer hat die Heron-Gruppe von Grund auf aufgebaut, sie erfolgreich weiterentwickelt und ist dabei immer konsequent seinen Weg gegangen. Innovation ist für ihn kein Schlagwort, sondern gelebte Realität. Das hat er nicht nur mit den Automatisierungslösungen in aller Form bewiesen. Auch bei der Personalentwicklung ist das Unternehmen neue Wege gegangen. Heute ist Heron mit seinen Tochterfirmen Spezialist und Branchenführer, wächst überdurchschnittlich und überzeugt mit der Produktpalette Kunden weltweit.

Begründung der Jury

Zur Person