Die Korallen-Narration: Katrina Daschner in der Kunsthalle

Das Stoffliche im Bewegtbild, das Filmische als Hochamt der sinnlichen Bewegung: Die Kunsthalle Wien inszeniert mit einer Retrospektive auf Katrina Daschners Arbeiten der vergangenen 25 Jahre die wohl ästhetischste Ausstellung seit Antritt des Leitungstrios WHW. Anders als der Titel "Burn & Gloom! Glow & Moon! Thousand Years of Troubled Genders" vermuten lässt, lädt die neue Schau dabei im Dunkel beinahe kontemplativ zur Reflexion über Geschlechterbilder und -formen.

Bis auf wenige Objekte, die sich in einem von der Künstlerin als "Making-of-Zone" definierten Entree finden, fokussiert man auf das Bild in seiner statischen, primär aber seiner bewegten Gestalt. So begann die gebürtige Hamburgerin Daschner, die seit einem Vierteljahrhundert in Wien lebt und wirkt, ursprünglich mit Collagen, hat mittlerweile aber primär den Film als Sprache entdeckt.