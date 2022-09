Die Konjunkturerholung geht jetzt rasch ihrem Ende entgegen

Die Abkühlung der Konjunkturstimmung in Österreich hat sich zu Beginn des zweiten Halbjahres 2022 deutlich beschleunigt.

Die rund zweijährige Erholung der österreichischen Wirtschaft geht in raschen Schritten einem Ende entgegen. Wesentliche Ursachen sind die Verwerfungen bei den Lieferketten, bei denen sich nur langsam Entspannung zeigt, und vor allem die Entwicklung der Energiepreise als Folge des Kriegs in der Ukraine.

„Der UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator ist im Juli deutlich auf minus 2,0 Punkte gesunken. Damit fiel der Indikator auf den niedrigsten Wert seit zwei Jahren“, sagt Chefökonom Stefan Bruckbauer und ergänzt: „Das Konjunkturklima in Österreich wurde zu Beginn des zweiten Halbjahres vor allem durch die Verschlechterung der Stimmung in der Industrie und am Bau gedämpft. Dagegen hält im Dienstleistungssektor noch der Optimismus an, allerdings deutet der Rückgang der Konsumentenstimmung auf ein Allzeittief auf eine weitere Eintrübung hin.“

Der Index für die globale Industriestimmung hat den niedrigsten Wert seit Ende 2020 erreicht. Die Stimmung in der heimischen Industrie hat im Juli stark nachgelassen. Die Geschäftsaussichten leiden unter dem mittlerweile rückläufigen Neugeschäft, den sich nur langsam verbessernden Lieferverzögerungen der Lieferanten und den anhaltend hohen Kosten für Vormaterialien und Energie. Auch in der Bauwirtschaft hat sich der Optimismus im Juli mittlerweile reduziert. „Der stärkste Einfluss auf die Verschlechterung des Gesamtergebnisses des Konjunkturindikators ging im Juli vom erneut starken Einbruch der Stimmung der heimischen Konsumentinnen und Konsumenten aus“, meint Bruck­bauer.

Am Rande der Stagnation

Nach dem kräftigen Wachstum in der ersten Jahreshälfte von durchschnittlich 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, unterstützt durch einen pandemiebedingten Basiseffekt, wird sich die österreichische Wirtschaft in den kommenden ­Monaten am Rande einer Stagnation bewegen. Während der Bau und vor allem die ­Industrie keine Wachstumsstütze mehr sein dürften, wird zudem der Dienstleistungssektor immer weniger entgegenhalten können. „Trotz der schwachen zweiten Jahreshälfte wird das Wirtschaftswachstum 2022 insgesamt jedoch mit 4,4 Prozent sehr hoch ausfallen“, meint Ökonom Walter Pudschedl und ergänzt: „Erst 2023 wird sich die einsetzende Konjunkturschwäche in einem niedrigen BIP-Anstieg von maximal 1,5 Prozent deutlich niederschlagen.“ Die hohen Kostenanstiege werden die Investitionstätigkeit beeinträchtigen.

Die Konjunkturerholung hat eine kontinuierliche Verbesserung der Lage am österreichischen Arbeitsmarkt gestützt. Nach 8,0 Prozent im Jahresdurchschnitt 2021 verringerte sich die Arbeitslosenquote im ersten Halbjahr 2022 auf nur noch 6,5 Prozent. Seit Mitte 2022 zeichnet sich jedoch ein vorläufiges Ende des Verbesserungstrends am österreichischen Arbeitsmarkt ab.

Als Folge der einsetzenden Konjunkturabkühlung wird in den kommenden Monaten ein Anstieg der Arbeitslosenquote in Österreich erwartet, der jedoch auch aufgrund der noch hohen Anzahl an gemeldeten freien Stellen in vielen Branchen überschaubar ausfallen sollte. „Nach durchschnittlich 6,3 Prozent im Jahr 2022 gehen wir für 2023 von einer Arbeitslosenquote von 6,2 Prozent aus“, meint Pudschedl.

Inflation im Aufwärtstrend

Nach dem Anstieg der Teuerung in Österreich im ersten Halbjahr 2022 auf durchschnittlich 6,9 Prozent wird der Aufwärtstrend der Infla­tion zumindest bis in den Herbst anhalten. „Im Jahresdurchschnitt 2022 gehen wir von einer Teuerung in Österreich von zumindest sieben bis zu acht Prozent aus. Erst über den Winter sollte sich der Inflationsauftrieb verlangsamen. Aber bedingt durch automatische Indexanpassungen wird die Inflation trotz des voraussichtlich dämpfenden Einflusses der Preise für (Energie-)Rohstoffe 2023 vorerst nur langsam sinken. Wir erwarten dennoch im­letzten Jahresdrittel 2023 ­bereits eine Rückkehr der Teuerung in Richtung zwei Prozent, gedämpft durch die spürbare Abschwächung der Konjunktur“, meint Bruckbauer.

Weitere Zinsschritte der EZB