Die Koks-Flusspferde von Pablo Escoar

Ein Flusspferd auf der Straße - das ist in Doradal ganz normal. "Wir sehen sie sehr oft", sagt Hotelrezeptionistin Maria Isabel Pamplona.

Die Tiere kommen zwar meist nicht ins Zentrum, halten sich aber in kleineren Straßen auf. Auch auf dem Fußballplatz grasen gelegentlich Nilpferde. Dass sie sich ins Dorf verirrt haben und die Gegend unsicher machen, hängt mit einem Mann zusammen: Pablo Escobar. Besonders beliebt bei den Tieren sind der Fluss und ein See in der Nähe des etwa 170 Autobahnkilometer von Medellin entfernten Ortes im Nordwesten Kolumbiens. Diese Tropengemeinde war in den 1970er- und 80er-Jahren ein legendärer Rückzugsort des Drogenkartells von Medellin um Escobar, das den milliardenschweren illegalen Handel mit den USA kontrollierte.