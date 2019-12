Die knifflige Situation in Hard

Nach Volksabstimmung und Bürgermeister-Rücktritt. Ein Überblick über den Status Quo. Das denkt Alt-Bürgermeister Hugo Rogginer. Das meinen die Bürger.

Eine Volksabstimmung mit einem klaren Ergebnis, danach der überraschende Rücktritt des Bürgermeisters - turbulente Zeiten in Hard. Am 15. März finden die nächsten Gemeinderatswahlen statt. Bis dahin gilt es die Gräben wieder zuzuschütten. Die Volksabstimmung zur Hafengestaltung hat den Ort gespalten.

Klares Nein zum Durchstich

Am Sonntag, 1. Dezember 2019, wurde in der Marktgemeinde Hard die Volksabstimmung „Neugestaltung Hafenareal“ mit folgender Fragestellung durchgeführt: Soll die Marktgemeinde Hard im Zuge der Umsetzung des „Leitbilds zur Hafen- und Ufergestaltung 2030“ eine neue Wasserfläche (Durchstich) zwischen dem Zoll- und dem Sporthafen schaffen?

Bürgermeister Köhlmeier tritt zurück

Kurz nach der Volksabstimmung trat Bürgermeister Harald Köhlmeier (ÖVP) mit sofortigem Rücktritt von allen politischen Ämtern zurück. Der 47-Jährige begründete diesen Schritt mit "gezielten persönlichen An- und Untergriffen" der politischen Mitbewerber. Dadurch sei in der Bevölkerung ein "Riss" entstanden.

Gemeinderatswahlen 2020

Im Frühjahr 2020 finden in Vorarlberg Gemeindewahlen statt. Die Frauen und Männer in diesen Gremien bilden das Rückgrat unserer Demokratie. 96 Vorarlberger Gemeinden wählen am Sonntag, dem 15. März. Allfällige Stichwahlen für die Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters werden zwei Wochen später am Sonntag, 29. März 2020, stattfinden.