Die „Klingende Stadt“ – Teil zwei!

Den gemeinsamen Klang an einem Wochenende für die Stimme zu finden – das fand vergangenes Wochenende im Rahmen eines Workshops im Herrenried statt.

Was im Oktober 2022 im Schulhüsle in Emsreute begonnen hatte, wurde am vergangenen Wochenende im Pfarrsaal St. Konrad weitergeführt.