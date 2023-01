Die „Klingende Stadt“ geht weiter

Die Freude, wieder zu singen und Musik gemeinsam zu gestalten, ist groß. Nach dem erfolgreichen Projektstart im Oktober 2022 wird die „Klingende Stadt“ nun wieder veranstaltet.

Am 21. und 22. Jänner 2023 findet ein Probenwochenende in Hohenems statt, an dem die Teilnehmer mit dem Musiker Andreas Paragioudakis und seinem Ensemble einen gemeinsamen Klang entwickeln. Dieser wird in einem kleinen Abschlusskonzert in Hohenems präsentiert.