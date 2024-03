Die Klangvielfalt der Klarinette

Vierzehn Schülerinnen der Musikschule Walgau zeigten in der Museumswelt ihr Talent.

FRASTANZ Um Nachwuchs an der Klarinette müssen sich die Musikvereine in Frastanz und Gurtis offenbar keine Sorgen machen. Auf dem „Kategoriekonzert Klarinette“ zeigten vierzehn Frastanzer und Gurtiser Schülerinnen der Klarinettenklasse von Eva-Maria-Berthold in der Musikschule Walgau beim Auftritt in der Vorarlberger Museumswelt ihr großes Talent.

Auch die Jüngsten scheuten das Rampenlicht nicht, und präsentierten stolz ihr erlerntes Repertoire. Die achtjährige Pia Salzgeber gab zum Auftakt den Kanon „Bruder Jakob“ sowie den Spiritual „Oh when the Saints“ zum Besten und ließ dabei schon großes Temperament auf ihrem Instrument erkennen. Anschließend entführten die beiden neunjährigen Klarinettenschülerinnen Matilda Beck und Paulina Köhler ins „Traumland“. Die flotte „Peg Leg Stegosaurus Polka“ von Colin Cowles trug Lea Madlener brillant vor.

Wechselnde Duette

Julia Tiefenthaler spiele in wechselnden Duetten: Gemeinsam mit Julia Geiger erklang ein Marsch von Anton Stadler, und mit Sarah Tiefenthaler trug sie zwei Traditionals vor. In flotter Weise präsentierte Hannah Matt „The Billfrog Bounce“ von Andy Firth. Einmal mehr gab auch Ariane Hermann ein Klarinettenstück von Colin Cowles zum Besten. Im schönen Wechselspiel mit Samuel Scott am Klavier spielte Julia Böhler „Roadrunner“.

Begeistertes Publikum

Mit dem „Troubadour“ von Iwan Müller begeisterte Malena Reischl-Garcia das Publikum. Romantisch wurde es nun mit einer Romanze von Ludwig Wiedemann, gespielt von Sarah Decker. Eine temperamentvolle Sonate von Jean-Xavier Lefèvre trug Sara Albrecht am Piano begleitet vor. Der „Contradanza“ von Michele Mangani, gefühlvoll von Katharina Schöch auf ihrer Klarinette gespielt , rundete das gelungene Konzert ab.

Zu den Gästen des temperamentvollen Musikschulkonzerts zählten viele interessierte Zuhörer sowie Eltern und Verwandte, darunter auch Gemeindevertreter Robert Schöch.

INFO

Zu zwei weiteren Konzerten lädt die Musikschule Walgau am Wochenende ein. Am Samstag, den 16. März um 17 Uhr treffen die Hardis und Jungmusik Satteins-Schlins-Schnifis im Mehrzwecksaal Satteins auf die Rasselband der Musikschule, dabei Alex Sutter und die elfjährige Jana, die bei „The Voice Kids“ in der Blind Audition auftritt. Am Sonntag, den 17. März um 10:30 Uhr findet im Rönser Magnussaal ein Konzert der Chöre der Musikschule mit „CHORDaCapo“, dem „Elfenchor“ und „S´Chorwürmle“ statt.