Die Karwoche startet wettertechnisch durchwachsen

Zumindestzum Start der Karwoche wird das Wetter in Vorarlberg einigermaßen durchwachsen sein.

Die Nacht auf Montag

Am Sonntagabend trübt sich der Himmel von Nordosten her immer stärker ein und in der Nacht regnet oder schneit es länger anhaltend bei sinkender Schneefallgrenze. In der Früh ist es dann in den nördlichen Landesteilen bereits trocken, im Süden schneit es noch leicht bis rund 900 Meter hinunter. Tiefstwerte: 0 bis +3 Grad.

Prognose für Montag

Vorschau auf Dienstag

In der Früh gibt es verbreitet leichten bis mäßigen Frost. Lokaler Nebel in den Tälern löst sich am Vormittag auf. Bis weit in den Nachmittag hinein überwiegt voraussichtlich der Sonnenschein bei meist nur lockeren Wolken. Gegen Abend wird es von Norden her wolkiger. Mit lebhaftem Nordostwind ist es außerdem recht kühl für die Jahreszeit. Tiefstwerte: in höheren Tälern -10 bis -6 Grad, im Rheintal -4 bis -2 Grad, Höchstwerte: 5 bis 8 Grad