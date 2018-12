Die Karawane zieht vorbei

Aussichtsreich und kurzweilig für Groß und Klein ist eine winterliche Wanderung mit Lamas und Alpakas.

Warum ausgerechnet Lamas? Sind das nicht die südamerikanischen Lastentiere, die mit Vorliebe auf ihr Gegenüber spucken? Was machen die denn bei uns in Vorarlberg? Und was heißt eigentlich Lama-Trekking? Und überhaupt – wer reitet hier auf wem? Wer sich auf eine Wanderung mit Lamas begibt, lernt erstens, dass diese weder stinken noch auf Menschen spucken und zweitens, dass es gar nicht ums Reiten geht. Vielmehr ist es ein gemeinsames Wandern, bei dem man die Lamas an der Leine führt – also einfach mal Lama statt Hund. Und wozu das Ganze? Weil es sehr viel Spaß macht, Lamas eine entschleunigende und beruhigende Wirkung haben und die Interaktion mit den gemütlichen Tieren eine ganz neue Erfahrung für die meisten ist.