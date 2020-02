Die Juristin lebt ihren Traum in Moskau

Eigentlich wollte sie Diplomatin werden. Um ihre Französischkenntnisse aufzubessern, ging Isabella Pipal nach Abschluss ihres Jus- und Slawistikstudiums nach Paris.

Dort be­kam sie einen Anruf aus Russland. Eine deut­sche Rechtsanwaltskanzlei in Moskau bot ihr einen Job an. Sie nahm das Angebot an, weil ihr Land und Leute gefielen. „Ich habe in Russland einen Sommer lang studiert und ei­nige Monate in einer Kanzlei gearbeitet.“ 2013 wagte die Juristin aus Österreich den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit einer Russin hob sie eine Rechts- und Unternehmungsbera­tungskanzlei aus der Taufe. „Wir kümmern uns um das, was ausländische Unternehmen brauchen, um in Russland tätig sein zu kön­nen.“ Inzwischen führt Pipal die Kanzlei al­lein. Zudem stieg sie als Partnerin in eine wei­tere Kanzlei ein. „Ich lebe meinen Traum“, bringt die Dornbirnerin zum Ausdruck, dass sie ihr Leben in Moskau toll findet.