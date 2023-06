"Die jungen Talente gezielt fördern und neues Leben entfachen"

Die 34-jährige erfolgreiche Berufsmusikerin Alesia Varapayeva unterrichtet an der Musikschule Rankweil mit dem Instrument Oboe.

RANKWEIL. Seit dem Jahr 2018 unterrichtet Alesia Varapayeva (34) an der Musikschule Rankweil-Vorderland das Instrument Oboe - und das sehr erfolgreich: Letztes Jahr, nach dem Tag der offenen Tür, haben sich zehn neue Schüler für dieses Instrument interessiert, neun davon wollen weiter ihren Unterricht fortsetzen. „Es ist eine sehr große Aufgabe für mich die jungen Talente gezielt zu fördern und ein neues Feuer mit diesem Instrument zu entfachen. Junge Musiker auf ihrem Weg zu einem eigenen musikalischen Ausdruck zu begleiten und dabei vielleicht den Grundstein für eine lebenslange Beziehung zu diesem wunderschönen Instrument zu legen ist mein Herzenswunsch“, sagt Alesia Varapayeva. Die erst 7-jährige Paula Fleisch aus Sulz hat mit der Oboe im Landeswettbewerb Prima La Musica den ersten Preis mit Auszeichnung geholt, ihre Lehrerin ist dabei ihr großes Vorbild. Musik bestimmt das Leben der Weißrussin. Sie stammt zwar aus einer Musikerfamilie, für ihre großartigen Erfolge hat Varapayeva dennoch immer hart gearbeitet. Berufsmusikerin war von Anfang an ihr größter Wunsch. Mit der Oboe konnte sie schon in jungen Jahren bei nationalen Wettbewerben in Weißrussland großartige Erfolge erzielen. Mit 18 Jahren hatte sie eine feste Arbeitsstelle im Symphonischen Orchester in Minsk inne. Nach Abschluss der Belarussischen Staatlichen Musikakademie in Minsk hat sie ihre Heimat verlassen, um ihre Fähigkeiten auf der Oboe in Österreich weiter zu vertiefen. Hier konnte sie schnell Fuß fassen, absolvierte das IGP Studium im Bachelor mit Auszeichnung und ist eine gefragte Aushilfe in Orchestern wie dem Symphonieorchester Vorarlberg, Kammerorchester Arpeggione, Barockorchester Stella Matutina, Barockorchester La Banda und dem Symphonieorchester Innsbruck. 2017 erhielt Varapayeva die Auszeichnung Master of Music an der Hochschule für Musik und Theater München und 2020 erweiterte sie ihr musikalisches Spektrum an der Universität Mozarteum in Salzburg mit dem Master of Arts für Barockoboe. Varapayeva ist auch mehrfache Preisträgerin bei internationalen Wettbewerben. Vor kurzem saß die begnadete Musikerin als Jurorin beim bundesweiten Wettbewerb Prima La Musica in Graz in einer Fachjury. Selbst hat die Berufsmusikerin viele großartige Lehrer kennengelernt und so ist auch der Wunsch gereift, ihr Können und Wissen an andere Oboisten weiterzugeben. Ihre Tätigkeit an der Musikschule Rankweil ist für sie nicht vordergründig ein Broterwerb, sondern ein Lernfeld ihre musikalischen Vorstellungen zu formulieren und zu transportieren. Ab Herbst 2023 unterrichtet Alesia Varapayeva auch an der Städtischen Musikschule Dornbirn und will dort das Instrument Oboe für jedermann zugänglich machen. Infos zur Musiklehrerin gibt es unter www.alesiavarapayeva.com .VN-TK