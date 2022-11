Die Jugendlichen kümmern sich mehr um ihre Finanzvorsorge

Junge Menschen setzen sich in den momentan unsicheren Zeiten verstärkt mit der ­Finanzvorsorge auseinander. Hauptgründe sind die Inflation, gefolgt von der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine.

„Wir leben in unsicheren Zeiten, aber die Österreicherinnen und Österreicher handeln vernünftig. Beim wichtigen Thema Finanzvorsorge nimmt das ‚Vogel-Strauß-Verhalten‘ ab, gerade junge Menschen stecken den Kopf nicht in den Sand. Ganz im Gegenteil, sie setzen sich sogar mehr mit ihrer finanziellen Zukunft auseinander als in der Vergangenheit.“

So das Ergebnis einer aktuellen Finanzvorsorge-Studie. Tatsächlich beschäftigen sich heute mit vier von zehn Österreicher(inne)n mehr mit finanzieller Vorsorge als noch vor zwei Jahren, bei jungen Menschen (16 bis 29 Jahre) ist es sogar die Hälfte.

Männer sind weitblickender

Hauptgründe dafür sind die Inflation, gefolgt von der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. 41 Prozent der Jungen setzen sich sogar mindestens einmal pro Woche mit ihren Finanzen auseinander. Unterschiede gibt es nach wie vor bei Männern und Frauen. Männer beschäftigen sich häufiger mit dem Thema Finanzen: 38 Prozent mindestens einmal pro Woche, bei Frauen sind es nur 27 Prozent.

Vertrauen in Pensionen sinkt

Die finanzielle Situation in der Pension wird 2022 von Männern, Frauen und den jungen Menschen negativer eingeschätzt als noch 2021. Frauen sind dabei pessimistischer als Männer. In Summe hat heuer das Vertrauen der Österreicher(innen) in alle Pensionsleistungsquellen abgenommen. Als am sichersten wird eine private Pensionsvorsorge angesehen (45 Prozent), gefolgt von der Pensionskasse (37 Prozent). Die staatliche Pension hält nur knapp ein Drittel für sicher. Tatsächlich vertrauen nur vier Prozent der Österreicher(innen) auf das staatliche Pensionssystem allein und planen keine weiteren Maßnahmen zu setzen, bei jungen Menschen sind es sogar nur zwei Prozent.

Erwartungen an die Vorsorge

In Bezug auf die finanzielle Situation in der Pension gehen sechs von zehn Österreicher(inne)n davon aus, dass sie weniger Geld zur Verfügung haben werden als während ihrer berufstätigen Zeit. Junge Menschen blicken zuversichtlicher in die Zukunft, weniger als die Hälfte (47 Prozent) glaubt an eine schlechtere finanzielle Zukunft. 13 Prozent gehen sogar davon aus, später über mehr Geld zu verfügen.

Thema Zusatzpension

Es herrscht Einigkeit, dass man ab Mitte 20 mit dem Ansparen für die finanzielle Altersvorsorge beginnen sollte. Dabei erwarten sich die Menschen im Schnitt eine monatliche Zusatzpension von 200 Euro, Frauen jedoch nur 150 Euro. 16- bis 29-Jährige gehen sogar von 300 Euro aus.

Gleichzeitig zeigt sich, dass Männer im Schnitt 50 Euro pro Monat für finanzielle Vor­sorge investieren, Frauen und 16- bis 29-Jährige hingegen nur zehn Euro. Knapp ein Drittel (31 Prozent) der Befragten gibt an, über zu wenig Geld oder Einkommen zu verfügen, um vorsorgen zu können.

Nachhaltige Investments

Vor allem junge Menschen setzen auf nachhaltige Investments. Die Österreicher(innen) setzen sich nicht nur häufiger mit ihren Finanzen auseinander, ihnen ist auch die Bedeutung von „Green ­Finance“ bewusst. 40 Prozent der ­Befragten würden bei ihrer finanziellen Vorsorge auf nachhaltige Investments setzen, wenn sie die Wahl haben. Bei den 16- bis 29-Jährigen ist es sogar fast die Hälfte (45 Prozent).