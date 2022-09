Die Jugend nimmt ihre Finanzen in die Hand

Junge Konsument(inn)en in Österreich haben ein großes ­Interesse an ihren persönlichen Finanzen und sind ihrer finanziellen Zukunft gegenüber positiv gestimmt.

Sie sparen überdurchschnittlich und investieren, um ihre Ersparnisse zu vermehren. Das zeigt der jüngste Money Management Pulse von Klarna. Der vierteljährlich aktualisierte Money Management Pulse untersucht kontinuierlich die Entwicklung der Einkaufs­gewohnheiten in 13 Ländern, darunter auch Österreich.

Das jüngste Update enthält Erkenntnisse aus einer Umfrage unter 14.114 Konsument(inn)en (davon 1054 in Österreich). 63 Prozent der Generation 18 bis 24 Jahre und 70 Prozent der Millennials (25 bis 40 Jahre) haben ein großes Interesse an ihren persönlichen Finanzen. 51 Prozent der 18- bis 24-Jährigen sind ­davon überzeugt, dass sich ihre finanzielle Situation im nächsten Jahr verbessern wird – nur 15 Prozent rechnen mit dem Gegenteil. 38 Prozent von ihnen glauben, dass sie im kommenden ­Monat mehr als üblich auf die Seite legen werden. Hingegen rechnen nur vier Prozent der Babyboomer mit einer Erhöhung ihrer Sparrate im kommenden Monat. 92 Prozent der Generation 18 bis 24 Jahre sowie der Millennials in Österreich legen Geld auf die Seite – entweder auf Sparkonten oder als Investment in Anlageprodukte.

Junge „Spitzenreiter“

Das ist mehr als in jeder ­Altersklasse in Österreich und auch mehr als der globale Durchschnitt in diesen Altersgruppen (90 Prozent der ­Generation 18 bis 24 Jahre bzw. 83 Prozent der Millenials). Gemessen am Anteil des Einkommens, der gespart wird, sind die beiden jüngeren Generationen mit jeweils 17 Prozent und 14 Prozent ebenfalls Spitzenreiter(innen) in Österreich. Hingegen legen die Babboomer in Österreich durchschnittlich zehn Prozent bzw. neun Prozent ihres Einkommens auf die Seite.

Insgesamt ist im Vergleich von 13 Ländern inklusive Deutschland (81 Prozent) der Anteil der Bevölkerung, die spart, in Österreich am zweithöchsten (85 Prozent) – nur knapp hinter Norwegen, die mit 86 Prozent auf Platz eins liegen.

Beliebte Aktien

Rund ein Drittel der Generation 18 bis 24 Jahren (31 Prozent) und der Millennials (33 Prozent) legen ihr Geld an – das ist mehr als der österreichweite Durchschnitt (29 Prozent). Die beliebtesten Anlage­produkte unter den Anleger(inne)n bei der Generation 18 bis 24 Jahre sind Aktien (50 Prozent), Kryptowährung (47 Prozent) und Fonds (46 Prozent). Unter den anlegenden Millennials sind es wiederum Fonds (57 Prozent) und Aktien (45 Prozent).

Einen größeren Einfluss auf die Investitionsbereitschaft als das Alter hat jedoch das Geschlecht – und zwar in allen Ländern: 76 Prozent der Männer, die in Österreich sparen, legen ihr Geld an. Unter den sparenden Frauen hierzulande sind es lediglich 48 Prozent, die ihr Geld (auch) anlegen. Mehr als die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen besitzt mindestens eine Kreditkarte (57 Prozent). „Die Erkenntnisse über das Finanzverhalten der jüngsten Österreicher(innen) in finanziell herausfordernden Zeiten sind durchwegs positiv. Die neuesten Daten zeigen, dass junge Konsument(inn)en achtsam mit ihrem Geld umgehen, was sparen, investieren und konsumieren betrifft“, sagt Karoline Bliemegger, Produktmanagerin bei Klarna.