Die Innovationsschmiede

Eine Produktion ohne funktionierende Logistik? Heute unmöglich. Nur mit funktionierenden Prozessen kann eine Fabrik auch eine entsprechende Wertschöpfung erzielen.

Für Christian Beer, Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer der Heron Innovations Factory, sind Automatisierung und Logistik zwei der Themen, die über den Erfolg Europas im internationalen Wettbewerb entscheiden werden.

Drei starke Töchter

Aus dem Dornbirner Unternehmen Heron ist heute – 30 Jahre nach der Gründung – eine Firmengruppe mit drei starken Töchtern entstanden. Servus Intralogistics steht für die autonom agierenden Servus-Roboter, die Güter bis 50 Kilogramm befördern können und die sich dabei selbstständig den kürzesten Weg zum Ziel suchen. Dabei vernetzt das Baukastensystem alle Bereiche im Unternehmen. In der Praxis sieht das dann so aus, dass wenn irgendwo auf der Welt ein Hörgerät des weltmarktführenden Hörgeräteherstellers Sonova verkauft wird, in dessen Produktion in der Schweiz sofort ein Produktionsauftrag ausgelöst wird. Hindernisse kennen die Transportroboter nicht, auch nicht bei der vertikalen Produktion über mehrere Stockwerke. Die Heron-CNC-Technik ist Spezialist für Zerspanungstechniken und fertigt auf seinen CNC-Bearbeitungszentren Prototypen und Serien in Stahl und Aluminium. Robotunits entwickelt, produziert und liefert flexible und qualitativ hochwertige Profil- und Fördertechnik sowie Schutzzaun- und Linearachsensysteme für die Handhabungs- und Montagetechnik.

Wieso es verschiedene Firmen sind, erklärt sich bei Heron mit der Zellteilungsstrategie. Sobald eine Zelle eigenständig funktioniert und lebensfähig ist, wird sie verselbstständigt. Damit könne man auch eine klare Kundenfokussierung gewährleisten.

Der Name Heron Innovations Factory ist dabei längst Programm. Verdeutlicht er doch die enorme Innovationskraft, die in den Unternehmen steckt. Das soll der Kunde bereits beim Betreten des Hauptquartiers in Dornbirn spüren. Dort neue Ideen sehen und damit nach Hause fahren, so das Ziel. Klassische Schauräume gibt es nicht. Vielmehr sind die Produkte live erlebbar.

Beim Umsatz wächst das Dornbirner Unternehmen jährlich zweistellig. 2018 betrug der Zuwachs 19,7 Prozent und der Umsatz 78,48 Millionen Euro. Ein Erfolgsfaktor liegt bei Heron vor allem in der Branchenunabhängigkeit, in der man sich bewegt. Die Firmen beliefern Kunden in den Bereichen Automobil, Lebensmittel, Technologie, Chemie, Pharma oder Elektronik. Das und die weltweite Ausrichtung macht den Markt nahezu grenzenlos. „Bei so vielen Branchen, in denen wir uns bewegen, muss man jedes Mal neu denken und verstehen, was den Kunden so erfolgreich macht“, sagt Christian Beer über diese wertvollen Synergien.

„Nur Innovation macht eine Gesellschaft reicher“, ist der Firmenchef überzeugt. „Alles andere ist bloße Umverteilung.“ Um Innovation zu leben, braucht es auch ein Team, das gleich tickt. Seit Anbeginn spielt die Personal- und Persönlichkeitsentwicklung eine wichtige Rolle im Betrieb. Das Credo bei Heron: Innovativ in der Produktentwicklung kann man nur sein, wenn man auch sich selbst betrachtet. Zudem spielt auch die Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle.

Eigenes Kinderhaus

Innovativ war man bei Heron auch in Sachen Kinderbetreuung. Schon lange bevor andere Unternehmen nachzogen, hat man sich mit dem Thema beschäftigt und 1997 als erstes Unternehmen in Vorarlberg die firmeneigene Kinderbetreuung „Löwenzahn und Seidenpfote“ gestartet. Das Kinderhaus am See, direkt neben dem Firmengebäude in Dornbirn, steht dabei für alle offen.

Heron-Gruppe in Zahlen

Branche Metallgewerbe Eigentümer/Hauptaktionäre Christian Beer Beschäftigte in Vorarlberg 305 Beschäftigte an anderen Standorten 44 Umsatz 2018 78,48 Mill. Euro (+19,7 %) Export 80–85 Prozent Beteiligungen MIA Systems & Software GmbH (25,1 %)

Chronologie