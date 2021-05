Die "Incel-Szene": Wie gefährlich ist sie?

Die Incel-Szene entstand in den USA. Mittlerweile ist sie aber auch im deutschsprachigem Raum vertreten. Die Männer dieser Gruppierung haben ihr ganz eigenes Bild auf die Welt, im speziellem aber auf die Frau.

Unfreiwillig im Zölibat lebend

Diese Gruppierung entstand in den USA und ihre Anhänger verfechten das Gedankengut, dass es ein Grundrecht sei, dass jedem Mann eine Frau "zusteht". Da diese Männer jedoch, wie die Zusammensetzung des Szene-Namens bereits erklärt, unfreiwillig im Zölibat leben, machen sie die Frauen dafür verantwortlich. Dies zeigt bereits in was für einer Zerrwelt diese Menschen leben.

Frauenhass und Gewalt an Frauen

Diese Gruppierung tritt bis jetzt hauptsächlich im Internet, genauer gesagt in bestimmten Foren auf. Dort rufen sie zu Frauenhass und zu Gewalt an Frauen auf. Besonders schockierend ist dabei, dass sie sich vor allem mit rechtsorientierten Gruppierungen solidarisieren und versuchen diese von ihrem Gedankenbild zu überzeugen.

Zahlen steigen stetig

Gerade in der aktuellen Zeit, in welcher die Zahl an Gewaltverbrechen und Morden an Frauen stetig steigt, ist solch eine Bewegung alarmierend, wie Angelika Atzinger im Interview mit VOL.AT genauer erläutert. Zudem ist es besonders schwierig, die genaue Zahlen der Anhänger zu benennen, da diese wie bereits erwähnt hauptäschlich online auftreten.