Die „Hohenemser Literatur“ startet

Lesung, Lesepicknick und Leseinseln – die „Hohenemser Literatur“ beginnt mit einem bunten Programm für die ganze Familie!

Die Mehrsprachigkeit ist in Hohenems seit der Einführung des Literaturpreises auch literarisch in den Mittelpunkt gerückt. Die „Hohenemser Literatur“ nimmt dieses Thema zum Anlass und stellt ihr diesjähriges Programm in diesen Fokus. Von 8. bis 17. Juni 2023 zeigt das Kulturreferat mit verschiedenen Veranstaltungen, wie vielfältig und auf welchen Ebenen Mehrsprachigkeit erfahrbar sein kann. Doch lesen Sie selbst – wir laden Sie zu diesen unterschiedlichen literarischen Zugängen herzlich ein.

Hubert Dragaschnig liest im Salomon-Sulzer-Saal Lyrik aus „mimesis – sprachliche Gesten“, dem zweiten Buch der in Hohenems lebenden Autorin und bildenden Künstlerin Heilgard Bertel. Die eigentlich als Malerin und Bildhauerin tätige Künstlerin widmet sich in diesem Abschnitt ihres Lebens verstärkt dem lyrischen Schreiben. „mimesis – diese sprachlichen Gesten setzte ich beschwörend gegen das eigene und globale Dunkel. Die kleinen Textabschnitte in Prosa und lyrischer Form bringen zur Sprache, dass auch kleine Dinge, die Natur in ihrer Vielfalt des atmosphärischen Wechsels, die Beziehungsaufnahme in der gegenseitigen dialogischen Existenz, Lichtblicke sind, die mir auch im Alter verbürgen, dass das Leben sich nicht erschöpfen kann“, so die Künstlerin. Peter Madsen begleitet die Lesung mit Improvisationen am Klavier, und im zweiten Teil des Abends geht Peter Niedermair im Gespräch mit Heilgard Bertel auf Text und Verbindungen ihres eigenen Lebens ein.