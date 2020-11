Die Hohenemser „Kultürchen“ – Advent bi üs dahoam

Damit der Advent zwar ruhig, aber nicht gänzlich still wird, hat sich die Stadt Hohenems einen besonderen Adventkalender einfallen lassen.

Für die diesjährige Vorweihnachtszeit rief die Stadt Hohenems die „Hohenemser Kultürchen“ ins Leben, die sogleich in ihren ersten Advent starten.

„Advent bi üs dahoam“ soll in diesem Jahr das vermitteln, was viele sich auf den Advent-Märkten holen, nämlich die Freude auf Weihnachten und vorweihnachtliche Stimmung. Weihnachtsgeschichten, Anleitungen für Adventkranz und -kalender, eine Lebkuchen-Challenge, musikalische Eindrücke und vieles mehr. Dadurch ist es gelungen, einen Adventkalender mit kleinen Überraschungen für jeden Tag zusammenzustellen.

„Es sind besondere Zeiten, die auch besondere Lösungen und Initiativen erfordern. Diesen Herausforderungen stellen wir uns“, so Bürgermeister Dieter Egger.

Es ist für alle was dabei und kann ganz gemütlich von zu Hause aus erlebt werden.

„Diese Vielfalt der ‚Hohenemser Kultürchen‘ wurde auch deshalb ermöglicht, da Kulturvereine, Künstler sowie Gewerbetreibende und Privatpersonen in der Programmentwicklung miteingebunden waren. Damit bringen wir auch in diesen Zeiten ein Stück ‚Kultur‘ zum Vorschein“, so Kulturstadträtin Erika Kawasser.