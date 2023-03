„die herbstzeitlosen“ im Einsatz für das Hospiz am See

„Hilfe für Andere“ lautet nicht nur der Vereinsname – damit ist gleich auch der Vereinszweck beschrieben.

Mit der Spende in Höhe von 5.000 Euro an das Hospiz am See in der Bregenzer Mehrerau können verschiedenste zusätzliche Therapieangebote sowie Anschaffungen für die Patient*innen finanziert werden. „Unser Anliegen ist es, im Hospiz am See eine Atmosphäre des Wohlfühlens sowohl für unsere Gäste, wie wir die Patient*innen nennen, als auch für Angehörige zu schaffen. Dafür sind wir um Spenden sehr dankbar“, nutzte der Leiter von Hospiz der Caritas Vorarlberg, Karl Bitschnau, die Gelegenheit zum Dank. Im vergangenen Jahr war das Hospiz am See für 130 Menschen ein letztes Zuhause. Der jüngste Gast war dabei 34, der älteste 102 Jahre alt.