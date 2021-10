Die Hälfte der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger fährt häufig Rad

In keinem Bundesland wird so fleißig in die Pedale getreten wie in Vorarlberg, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt.

Bereits die Hälfte der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ist täglich oder mehrmals die Woche mit dem Fahrrad mobil. Und schon vor dem durch Covid-19 verstärkten Radfahrboom hat die Zahl der häufig Radfahrenden seit dem Jahr 2007 um über 55.000 auf 162.000 zugenommen. Durch den verstärkten Ausbau der Radinfrastruktur sowie mehr Verkehrsberuhigung im Ortsgebiet können noch viele Autofahrten auf das Rad verlagert werden, betont der VCÖ. „Das Fahrrad wird für immer mehr Menschen in Vorarlberg ein wichtiges Verkehrsmittel. Als bewegungsaktive Mobilität ist Radfahren nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, sondern ist auch sehr gesund“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Und: Gerade auf Kurzstrecken ist der Spritverbrauch hoch. Wer kurze Strecken möglichst oft mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fährt, muss seltener tanken und spart sich viel Geld.

Bundesländervergleich

Im Bundesländervergleich ist Vorarlberg Österreichs Radfahr-Champion. Während ­österreichweit 31 Prozent der über 15-Jährigen täglich oder mehrmals die Woche das Fahrrad als Verkehrsmittel im Alltag nutzen, sind es in Vorarlberg 49 Prozent, macht der VCÖ aufmerksam. Am zweithöchsten ist der Anteil in Tirol mit rund 41 Prozent vor Salzburg mit 40 Prozent. Die Covid-19-Pandemie hat den Radfahrboom verstärkt. In Vorarlberg haben schon im Vor-Corona-Jahr 2019 rund 255.000 das Fahrrad zumindest gelegentlich als Verkehrsmittel genutzt. Nicht inkludiert sind in dieser Zahl die Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren. Fast zwei Drittel der radelnden Vorarlbergerinnen und Vorarlberger nutzen das Fahrrad täglich oder mehrmals die Woche im Alltag als Verkehrsmittel, berichtet der VCÖ. Besonders erfreulich: Die Zahl der häufig Radfahrenden ist in Vorarlberg seit dem Jahr 2007 um mehr als 55.000 gestiegen. Der VCÖ weist darauf hin, dass aber auch in Vorarlberg das Potenzial für mehr Radverkehr noch groß ist. Vier von zehn Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer, sechs von zehn kürzer als 10 Kilometer. Und viele Autofahrerinnen und ­Autofahrer fahren auch Rad. „Der Trend zum Elektrofahrrad vergrößert das Potenzial noch einmal deutlich. ­Eine zentrale Voraussetzung, dass mehr kürzere Autofahrten auf das Fahrrad verlagert werden, ist eine gute Radinfrastruktur und im Ortsgebiet eine radfahrfreundliche Verkehrsplanung“, erklärt Schwendinger. Wichtig sind darüber hinaus Anreize zum Umstieg auf das Fahrrad wie beispielsweise Parkraumbewirtschaftung und Mobilitäts­manage­ment bei Betrieben. Die Experten ­erinnern an die offiziellen Planungsricht­linien. Demnach soll ein ­Radweg mindestens zwei ­Meter breit sein, ein Zweirichtungsradweg mindestens drei Meter.

Fahrrad als Zubringer

Viele nutzen das Fahrrad als Zubringer zur Bahn und sind damit besonders klimafreundlich. Der VCÖ erhebt nun wie fahrradfreundlich die Bahnhöfe sind. Im Internet können unter map.vcoe.at noch bis Mitte Oktober Bahnhöfe bewertet werden, wie gut sie mit dem Fahrrad erreichbar sind, ob es ausreichend Fahrradabstellplätze gibt und wie deren Qualität ist.

Daten und Fakten

Immer mehr Vorarlbergerinnen und Vorarlberger nutzen das Fahrrad als Verkehrsmittel (Anzahl über 15-Jährige, die das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzen)

Zumindest gelegentlich mit dem Fahrrad fahren:

Jahr 2019: 255.000

Jahr 2007: 207.000

Davon häufig Radfahrende (täglich oder mehrmals die Woche):

Jahr 2019: 162.000

Jahr 2007: 106.000

Vorarlberg ist Österreichs Spitzenreiter beim Radfahren (Anteil Personen älter als 15 Jahre, die täglich oder mehrmals die Woche Rad fahren, 2019)