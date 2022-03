Die guten Geister von der Marktgemeinde Rankweil

Zehn Menschen aus Rankweil wurden aufgrund ihrer ehrenamtlicher Tätigkeit der letzten zwei Jahre ausgezeichnet.

RANKWEIL. „Das persönliche Engagement im Ehrenamt sind unverzichtbare Bestandteile einer vielfältigen und solidarischen Gemeinschaft. Dafür gilt es seitens der Marktgemeinde Rankweil allen Menschen einen großen Dank auszusprechen. Es ist für uns ganz wichtig, diese besonderen Leistungen auch eine große Wertschätzung und Anerkennung zu geben“, sagt Rankweil Gemeindeoberhaupt Katharina Wöss-Krall im Rahmen einer kleinen Feier im Firmament in Rankweil für die Menschen, die unglaubliches schon geleistet haben. Schon vor vielen Jahren hat die Marktgemeine Rankweil die Ehrung für das Ehrenamt ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Die guten Geister von Rankweil“ , die in der Corona Pandemie der letzten zwei Jahre ehrenamtlich sehr engagiert waren, wurden nun ausgezeichnet. „Wir brauchen solche Menschen jeden Tag und sie sind unverzichtbar“, ließ Rankweil Vizebürgermeister Andreas Prenn wissen. In den rund 130 Rankweiler Vereinen sind etwa 3500 Funktionäre, akitve oder passive Mitglieder in den verschiedensten Bereichen ehrenamtlich unterwegs. Für ihre erbrachten Leistungen erhielten nun Sabine Streitler, Christoph Huber, Leo Plansky, Ernst Robol, Luitgard Speckle, Siegfried Speckle, Severin Stach, Doris Vester, Lieselotte Lins, Stefan Mück und Martin Bertsch Geschenke überreicht. Die drei Letztgenannten Lieselotte Lins, Stefan Mück und Martin Bertsch haben durch ihre tagtäglichen Botengänge und Lieferdienste den bedürftigen Menschen das Leben doch erheblich erleichtert. Sabine Streitler, Christoph Huber und Leo Plansky haben für die Nachbarn sehr oft die Einkaufswünsche erfüllt. Doris Vester, Severino Stach, Luitgard Speckle und Siegfried Speckle brachten mit ihren Fahrdiensten die älteren Menschen zum traditionellen Mittagstisch in die verschiedensten Rankweiler Gasthäuser. Ernst Robol hat sich in den Dienst der guten Sache gestellt und dem Verein Netz für Kinder 50.000 Euro dank seinem sozialen Engagement übergeben. Neben Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall überbrachten auch Vizebürgermeister Andreas Prenn und die Gemeinderäte Karin Reith, Klaus Pirker und Alejandro Schwaszta Worte des Lob und Anerkennung. Für die musikalische Umrahmung der Dankesfeier sorgte Sängerin Sarah Baldauf und Rankweil Musikschuldirektor Ingold Breuss. VN-TK