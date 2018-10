Die große Depeche Mode Party steht an

Das Kult Event findet am 06. Oktober 2018 ab 21 Uhr im Dornbirner Spielboden statt.

Dornbirn. Das lange Warten hat ein Ende – am kommenden Samstag kommen Depeche Mode und „Underground-Fans“ wieder voll auf ihre Kosten. Lediglich zweimal im Jahr öffnet das „pop and wave Team“ rund um Alexander Micheluzzi und Thomas Mutschlechner die Pforten des Dornbirner Spielbodens, um sich auf eine spektakuläre musikalische Zeitreise zu begeben. Bei der „großen“ Depeche Mode Party, wird neben der Spielboden-Kantine auch der Saal geöffnet und dabei dreht sich auf der Tanzfläche fast alles um eine der populärsten Musikbands der Zeitgeschichte.

„Das Besondere an unserer Party ist auch, dass man auf den Tanzflächen auf viele bekannte Gesichter trifft. Wer in den 80ern im Lochauer Opal, Sender oder Nonstop über die Tanzflächen fegte, tut dies nun 20 Jahre später am Spielboden“, erklärt Micheluzzi das Erfolgsrezept für die kultige Veranstaltung. Und zwar nicht nur zur Musik von Depeche Mode – auch Klassiker der irischen Rockband U2, The Cure, Front242 oder Joy Division landen auf dem Plattenteller. „Die Musikgeschichte bleibt natürlich nicht stehen und die Plattenteller drehen sich weiter, darum dürfen sich die Partygäste auch auf neue Hits von Bands wie Placebo, den Editors oder Hurts freuen“, verrät DJ Mc Mode.