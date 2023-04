"Die gespaltene Republik" - Türkei vor der Wahl

Angesichts der bevorstehenden türkischen Parlaments- und Präsidentenwahlen am 14. Mai ist ein hochaktuelles Buch erschienen, das die wechselvolle und facettenreiche Geschichte der türkischen Republik von ihrer Gründung bis in die Gegenwart schildert. "Die gespaltene Republik - Die Türkei von Atatürk bis Erdoğan" heißt das Werk der Journalistin Çiğdem Akyol. Sie ist bei führenden deutschen und Schweizer Medien tätig und war auch Türkei-Korrespondentin der APA.

Akyol spannt einen Bogen zwischen der Gründung der türkischen Republik 1923 samt ihrer Vorgeschichte über die Wendungen und Konflikte bis in die Gegenwart. Dabei beschreibt sie sehr detailliert die verschiedenen Ereignisse, die zur derzeitigen Situation in der Türkei geführt haben. Die Eckpfeiler der Entwicklung bilden dabei der Kriegsheld und Republiksgründer Mustafa Kemal Atatürk und der seit 2003 als Ministerpräsident und seit 2014 als Präsident amtierende Recep Tayyip Erdoğan.

Lebten in der Türkei 1923 noch 14 Millionen Menschen so hat das Land heute 85 Millionen Einwohner. Der aus den Trümmern des osmanischen Reiches hervorgegangene Staat sollte nach dem Willen Mustafa Kemals, der später den Familiennamen Atatürk annahm, nach europäischem Vorbild gestaltet werden. Dabei spielten vor allem zwei Faktoren eine entscheidende Rolle: Die Trennung von Staat und Religion in dem mehrheitlich von sunnitischen Muslimen bewohnten Land und die nationale Einheit.

Die Modernisierung der Gesellschaft, die unter anderem auch das Wahlrecht für Frauen beinhaltete, wurde dabei von einem Staatskult getragen und dem Militär kam die entscheidende Rolle bei der Wahrung der nationalen Einheit zu. In der Zeit nach Atatürks Tod 1938 griff die Armee wiederholt ein, wenn sie den Laizismus oder die Staatsordnung bedroht sah. 1960 kam es zum ersten Militärputsch gegen den Ministerpräsidenten Adnan Menderes, der wegen seiner Islam-freundlichen Politik am Galgen endete. Obwohl die Türkei danach wieder zu quasi-demokratischen Strukturen zurückkehrte, kam es zu weiteren Militärinterventionen,1971 und 1980, wobei Letztere besonders blutig verlief.

Es war der Islamist Recep Tayyip Erdoğan, der zuerst als Bürgermeister von Istanbul und später als Regierungschef die mit autoritären Mitteln aufrechterhaltene laizistische Ordnung herausfordern sollte. Die von ihm in Angriff genommenen Reformen brachten ihm im In- und Ausland anfangs große Sympathien ein, auch ein EU-Beitritt schien nicht mehr unrealistisch. Doch zugleich sägte Erdoğan an den laizistischen Grundprinzipien und er geriet zunehmend in Konflikt mit den mächtigen Militärs.