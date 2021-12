"Die Gesellschaft hält das aus"

Es waren einst zwei Fischer. Jeden Tag fuhren sie aufs Meer an eine besondere Stelle. Sie wussten:

Sobald ein Sturm aufkommt, müssen sie sich sputen. Hier entsteht ein Strudel, der sie in die Tiefe zieht. Eines Tages schafften sie es nicht mehr rechtzeitig an Land. Der große Strudel zog sie immer weiter in die Tiefe. Sie klammerten sich an ihr Schiff. Als der Jüngere aufblickte und merkte, dass lose Einzelteile nach oben schwimmen, schlug er vor, das Schiff loszulassen. Der Ältere widersprach. Das Schiff sei die einzige Rettung. Der Jüngere ließ los und trieb nach oben. Der Ältere ertrank.