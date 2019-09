Die Gehängten

Wir haben die Augen doch, um Schönes anzusehen nicht Verkehrszeichen. Insofern ist es ja eine Verbesserung, wenn wir in naher Zukunft augenbefreit autogesteuert werden und dank Elektronik unsere Äuglein vor dem Zeichenwald schließen können. Die Hoffnung kraft unseres Erfindungsgeistes wieder menschlich zu werden, gilt für Klimaschützer nicht, denn sie werden laut ihres CO2-Erderwärmungsglaubens dann schon längst verdorrt und verbrannt sein. Der Virus der Gläubigen heißt nämlich Zukunftangst. Er verursacht apokalyptisches Treiben. Gläubige müssen nach dem Tode wieder antreten; im nachhaltigen Treibhausgas-Jenseits, im windstillen Nirwana oder in sonst einem klimaneutralen Paradies oder jungfräulichen Gottesstaat. Da will ich nicht hin. Der Vorteil des Ungläubigen besteht darin, frei, selbstbestimmt und ewig zu leben und eine zu rauchen.

Ich fahre Richtung Altach. Diesmal ist es anders. Die hängenden Köpfe sind da. Sie hängen an Masten, Bäumen, kleben auf Ständern, Tafeln. Der hohle Staatsschädel grinst und glotzt mich an. Herausgeputzte Bundesplutzer und Landesbirnen machen sich ungefragt wichtig, stellen sich am Straßenrand auf und versuchen mich anzumachen. Sie penetrieren den Sehnerv der zur Arbeit Fahrenden und wollen über die Augen ins Hirn schleichen. Jede Fahrt wird zur Wahlfahrt. Manche hängen so oft hintereinander, dass ich aufatme, wenn endlich wieder ein anderer Kopf erscheint. Für meinen Geschmack hängen hierzulande zum Beispiel zu viele Sieber herum. Kurzweilig auch, dass seit kurzem alle Schwarzen Kurz heißen. Der LH heißt jetzt Markus Kurz. In Altach hängt eine Kurziosität: Kopfs Kopf. Ich glaub, es ist der alte.