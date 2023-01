Die fünfte Jahreszeit wird endlich eingeläutet

VVF-Präsidentin Barbara Lässer war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Barbara Lässer ist die erste Frau an der Spitze des Vorarlberger Verband für Fasnatzünfte und Fasnatgilden (VVF). Bei der 40. Sitzung zur Wahl des Vorstandes im Jahr 2021 durfte Lässer das Amt der VVF-Präsidentin antreten. Viel ändern werde sich allerdings nicht, denn auch für die neue Präsidentin stehen die Unterstützung der Vereine sowie das Gemeinschaftliche an erster Stelle.

Menschen motivieren

Faschingssaison 2023

Am Samstag findet bereits die erste Faschingsveranstaltung in Hohenems statt.

Barbara Lässer schildert im Interview bei Vorarlberg LIVE, was in der diesjährigen Faschingssaison zu erwarten ist: "Meines Wissens nach finden alle Umzüge wie früher statt. Von Hörbranz bis nach Braz ist alles geplant und auf Schiene. Die Vereine sind auch nach zwei, drei Jahren stillstand sehr gut organisiert und können das aus dem FF." Für Lässer selbst gibt es viele verschiedene Highlights in der fünften Zeit der Jahres. "Wir haben eine sehr vielfältige Fasnacht bei uns in Vorarlberg. Das Brauchtum wird gelebt und auch an die Kinder weitergegeben."