Die FRK Dance School & Academy lädt zum Tag der offenen Tür

Am Sonntag können Interessierte hinter die Kulissen der beliebten Tanzschule blicken.

Dornbirn. „Hip Hop – Tanzen – ein Lebensgefühl“, unter diesem Motto steht am 16. September wieder der Tag der offenen Tür in der Dornbirner FRK Dance School & Academy.

„Es beginnt mit Spaß, wird gestärkt durch ein inspirierendes Umfeld, entwickelt sich zu etwas Individuellem und ist am Ende ein wichtiger Teil im Leben eines Menschen“, so FRK-Präsidentin Ingeborg Peter. Für die FRK Dance School bedeutet Tanz die Visualisierung von Musik und das Schaffen in einer Gemeinschaft. „Tanz begeistert, stärkt das Selbstbewusstsein und lässt Visionen entstehen“, so Peter weiter. Ganz nach der Vereinsphilosophie: „Tanzen, Gemeinschaft, Spaß, multikulturell, Motivation, kreativ, unvergessliche Zeit, Leidenschaft, zusammen chillen, Partys, Erfolg, Reisen, Persönlichkeitsentwicklung, Meisterschaften und vieles mehr“, starten der engagierte Verein wieder in ein neues Tanzjahr und freut sich auf zahlreiche Schnuppergäste, die die Faszination fürs Tanzen beim Tag der offenen Tür hautnah miterleben können. „Mitmachen gerne erwünscht“, so Ingeborg Peter.