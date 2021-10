Die frische Vielfalt auf Antenne Vorarlberg

Frisch – frischer – ANTENNE VORARLBERG! Der Vorarlberger Radiosender sorgt mit dem aktuellen Musik-Upgrade für noch mehr Frische in der Musik.

Vielfalt-Versprechen

Auch in Zukunft bleibt der Marktführer in Vorarlberg seinem Vielfalt-Versprechen treu: Neben der frischen Vielfalt in der Musik, sorgen Sandra und Veithi vom ANTENNE VORARLBERG – Frühstücksradio mit ganz viel Charme und Lebensfreude dafür, dass das Aufstehen im Ländle ganz leichtfällt. Außerdem kümmert sich der Vorarlberger Radiosender mit vielen Aktionen um das Wohl im Ländle. So stockt ANTENNE VORARLBERG bei der Aktion „Scheine für Vereine“ gerade die Vereinskassen im Ländle auf oder bringt jeden Freitag einer Firma in Vorarlberg ein feines Frühstück für die gesamte Belegschaft vorbei. Das alles ist ANTENNE VORARLBERG.