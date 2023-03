Die Fraschtner Bühne kehrt zurück

Endlich geht der Vorhang auf: Vorfreude auf neues Lustspiel in Frastanz schon groß

Derzeit läuft der Endspurt der Proben und an Maske und Bühnenbild wird noch an letzten Details gefeilt. Wenn es heuer auf der Bühne ein wenig „schlampig“ aussieht, liegt es am Theaterstoff: Der gutmütige Manfred Müller und seine Frau Monika betreiben eine kleine Autoreparaturwerkstatt, der das Wasser bis zum Halse steht.

Tief in den roten Zahlen, droht die Bank den Geldhahn zuzudrehen. Ein dringend notwendiger Ausbau kommt nicht zustande, und im Wohnzimmer lagern Ersatzteile.