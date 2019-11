Die Form folgt der Funktion

Der Name Bauhaus klingt nach Handwerk: klar, praktisch, aufgeräumt. Vor genau 100 Jahren wurde es von Walter Gropius in Weimar in Form einer Kunstschule gegründet. Bis heute beeinflusst es Architekten, Designer und Kreative, auch im Uhren- und Schmuckbereich.

Walter Gropius träumte von einer neuen Baukunst, die verschiedene Sparten miteinander verknüpfen sollte, angefangen bei der Architektur über das Design bis hin zu Film, Fotografie, Bühnenbild und Textilien. In seinem Manifest schreibt er: „Es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker. Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers.“ Das historische Bauhaus bestand von 1919 bis 1933 (es wurde von den Nationalsozialisten durch Repressionen wie Verhaftungen, Hausdurchsuchungen zur Auflösung gezwungen) und gilt heute weltweit als die einflussreichste Bildungsstätte im Bereich Architektur, Kunst und Design. Verzierungen und Schnörkel sind im Bauhaus verpönt. Vielmehr durften die Gebäude, Gegenstände und Möbel in ihrem ursprünglichen Charakter nicht verändert werden. Doch nicht nur die Form, sondern auch die verwendeten Materialien sollten diesen Anspruch unterstreichen. Die Ästhetik eines Objektes muss durch die Funktion bedingt werden, aber auch die Nützlichkeit und Leistbarkeit für alle Menschen waren Kerngedanken dieser damals revolutionären neuen Bewegung.

Designcodes. Bis heute hinterlässt dieses Konzept, das damals etwas völlig Neues war, weil es die Zusammenführung von Kunst und Handwerk darstellte, seine Spuren bei Architekten, Designern und kreativen Köpfen – auch im Schmuck- und Uhrenbereich. Als Hommage an das 100-jährige Jubiläum finden sich zahlreiche von den Designcodes des Bauhauses inspirierte Kollektionen. Der Schweizer Max Bill studierte in Dessau am Bauhaus, wo zu dieser Zeit Größen wie Wassily Kandinsky, Paul Klee, László Moholy-Nagy und Oskar Schlemmer lehrten. Er war damit unmittelbar im Herzen des Bauhauses und ein Student von Gropius. Im Laufe seines Lebens wurde Bill selbst zu einem gefeierten Architekten, Bildhauer, Grafiker und Maler, der mit zahlreichen Preisen und Ehrungen für seine Werke bedacht wurde.

Unter anderem designte er 1961 – der ursprüngliche Auftrag war eine Küchenuhr, die Bill 1956 gemeinsam mit seinen Studenten im Auftrag von Junghans entwarf – für Junghans die Max Bill, eine mechanische Armbanduhr, die den Grundsätzen des Bauhauses folgt und bis heute nahezu unverändert hergestellt wird: Vom puristischen Zifferblatt mit den eigens dafür entworfenen, klar gerundeten Ziffern bis zum gewölbten Glas, das den historischen Charme der Uhr unterstreicht. Auch das zurückhaltende Gehäuse lenkt in seiner schönen Schlichtheit den Blick auf das Wesentliche: die Zeit. Die perfekte Verbindung von Gebrauchswert und Schönheit.

Wesentliches im Blick

Das geometrische Design der Ice Cubes liegt ganz im reduzierten Wesen des Bauhauses. Mit ihren sorgfältig gearbeiteten eckigen Facetten stehen die Würfel für puristischen Glamour.





Schnörkellos. Reduktion auf das Wesentliche, diesem Credo folgt auch der Uhrenhersteller Nomos. Die Zeitmesser aus Glashütte setzen die alternative, schnörkellose Modernität von Gropius in der Ästhetik fort – was übrig bleibt, ist erster Güte. Tangente ist wohl die berühmteste Nomos Uhr. Oft wird sie als „Bauhaus-Uhr“ bezeichnet. Zum 100. Geburtstag der Designschule wurde die Tangente in einer mehrteiligen Sonderedition gefertigt – mit einem Bauhaus-typischen Extra, einem Kreis in den drei Grundfarben Gelb, Rot und Blau. Denn „Kunst macht sichtbar“, sagte einst Paul Klee. Und so hebt der farbige Kreis auf dem skizzenpapierfarbenen Zifferblatt das Grundprinzip der Uhr hervor: Die Zeit beschreibt einen Kreis. Mehr nicht. Walter Gropius wäre sicherlich begeistert gewesen.

Visionäre Ideen. Die Schmuck-Manufaktur Niessing entwirft ihre Kreationen ebenfalls nach den Grundsätzen des Bauhauses und denkt dessen Ideen visionär weiter. Das Ergebnis sind innovative, teils gewagte, klare Schmuckstücke, die in modernsten Hightech-Verfahren und mit großer handwerklicher Leidenschaft gefertigt wurden. Der Spannring HighEnd ist Bauhaus-Architektur für die Hand. Die Öffnung des Ringes wird in nahezu rechtem Winkel nach außen weitergeführt. Wie zwei schützende Tangenten führen die geraden Flächen den Stein und weisen zum Ringmittelpunkt. Aber auch die anderen klassischen Spannringe folgen dem Bauhaus-Credo. Doch damit ist das Repertoire noch lange nicht erschöpft: Kugel, Cube, Mirage, Tattoo – praktisch alle Schmuckstücke von Niessing zelebrieren die große Kunst der Reduktion. Klare Formen ohne unnötige dekorative Elemente, das ist typisch für den sinnlichen Bauhaus-Minimalismus.

Harmonie. Ein Mischobjekt ist Juste un Clou von Cartier: Die Linie stellt eine Verknüpfung von Gebrauchswert und Schönheit dar, ist auf das Wesentliche beschränkt sowie ohne viel Schnickschnack. Allerdings wird ein Alltagsgegenstand, der Nagel, zu einem dekorativen Accessoire umfunktioniert. Das entspricht nicht ganz den Regeln des Bauhauses, aber wenn Ideen so originell sind, dürfen sie ruhig weitergesponnen werden.