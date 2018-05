Die Flamme der Hoffnung erhellt heute ganz Vorarlberg

Am Montag startete der Fackellauf der Special Olympics in Bregenz. Die Flamme der Hoffnung zieht von dort weiter durch ganz Vorarlberg, bis nach Bludenz. VOL.AT war beim Start dabei.

Am 7. Juni ist es wieder soweit die Special Olympics Summer Games in Vöcklabruck starten. Aus diesem Anlass werden die Olympioniken mit intellektueller Beeinträchtigung gemeinsam mit der Exekutive Vorarlberg die Flamme der Hoffnung durch Vorarlberg tragen.

„Lass mich gewinnen! Aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann lass es mich mutig versuchen.“

Das ist das Motto der 7. nationalen Sommerspiele der Special Olympics. Alle vier Jahre finden in Österreich die Sommerspiele für Menschen mit mentalen und mehrfachen Beeinträchtigungen statt. In rund 5 Sportarten – Golf, Segeln, Schwimmen, Reiten und Radfahren die am und um den Attersee ausgetragen wedren, zeigen die Olympioniken was in ihnen steckt.