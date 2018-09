Die Finanzmärkte sind angespannt

Die VN sprachen mit Hypo Vor­arlberg-Vorstand Dr. Johannes Hefel über aktuelle Ein­flussfaktoren an den Finanz­märkten. Folgt dem heißen Sommer ein heißer Börsen-Herbst?

Welche Themen beschäftigen die Märkte aktuell?

Die Stimmung an den Kapitalmärkten wird derzeit von fünf potenziellen Belastungen beeinflusst: Allen voran steht die drohende Zuspitzung der Handelskonflikte zwischen den USA und anderen großen Volkswirtschaften. Auch der bevorstehende Brexit, die Sorge um die weitere Entwicklung Italiens, die momentane Währungskrise in Schwellenländern wie der Türkei sowie die Saisonalität am Aktienmarkt führen dazu, dass die Märkte angespannt sind.

Wie könnte sich die Türkei-Krise weiter auswirken?

Neben der Türkei könnten insbesondere Südafrika, Argentinien (das bereits um Finanzhilfe beim IWF angesucht hat), Kolumbien und Marokko auch von einer Währungskrise betroffen sein. All diese Staaten haben etwas gemeinsam: Sie weisen ein signifikantes Leistungsbilanzdefizit auf und finanzieren dieses durch sehr leicht „flüchtige“ ausländische Portfolioinvestitionen hauptsächlich in US-Dollar. Durch die Krise der Türkei und Argentinien ist eine Ansteckung anderer Schwellenländer wahrscheinlicher geworden, was zu einer steigenden Risikoaversion an den Finanzmärkten führt. Ein – nicht zu erwartender – schwächerer US-Dollar würde die Situation entschärfen.

Und wie steht es um den Handelsstreit der USA?

Über den Sommer fanden einige konstruktive Entwicklungen statt – u. a. ein Treffen zwischen US-Präsident Trump und EU-Kommissionschef Juncker – was die Eskalationsspirale zumindest vorerst gestoppt hat und zu einem „Waffenstillstand“ der USA mit der EU geführt hat. Auch das Abkommen mit Mexiko (evtl. folgt auch eine Einigung mit Kanada) gibt Hoffnung trotz mannigfaltiger Drohungen von Präsident Trump. Vorallem die Differenzen im Handelskonflikt zwischen China und Amerika schweben weiter wie ein Damoklesschwert über den Märkten. Entscheidend ist nun die Frage, ob es gelingt, diesen Konflikt zu deeskalieren.

Was könnte Trump dazu bringen, es nicht eskalieren zu lassen?

Es gibt Schätzungen von Experten, dass es bei der Einführung von Strafzöllen auf chinesische Importe in der Höhe von über 200 Mrd. US-Dollar zu einem spürbaren Anstieg der Inflation in den USA kommen würde. Aufgrund der hohen Auslastung der US-Industrie müsste ein Teil dieser Importe durch teurere Importe aus anderen Ländern ersetzt werden. Eine Eskalation im Handelsstreit mit China würde also nicht nur die Teuerung deutlich in die Höhe treiben, sondern könnte gleichzeitig die US-Notenbank Fed zu rascheren Zinserhöhungen veranlassen. Trumps Politik zur Unzeit könnte also zu einem „Totengräber“ für den wirtschaftlichen Aufschwung in den USA werden – und das wird auch er nicht wollen.

Was heißt das nun?

Alljährlich spukt der September durch die Köpfe der Anleger – es kommt in diesem Monat öfters zu stärkeren Kursschwankungen und es war in der Vergangenheit eher selten ein Indexanstieg an den Weltbörsen zu beobachten. Es sind aus heutiger Sicht auch einige Risiken da, die zu einem heißen Herbst führen könnten. Dennoch gibt es berechtigte Chancen für eine positive Entwicklung an den Börsen im weiteren Verlauf des Jahres, vor allem basierend auf der guten weltweiten Konjunktursituation und -entwicklung. Die US-Wirtschaft wächst weiterhin robust und die Löhne und Beschäftigung in Amerika steigen.

Positive Signale liefern auch die Industriedaten aus der E­uro-Zone – insbesondere Deutschland weist ein überraschend starkes 2. Quartal 2018 aus, zu dem der private Konsum entscheidend beigetragen hat. Die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich im August deutlich aufgehellt. So ist der Geschäftsklima-Index stärker gestiegen als erwartet, die Angst vor weniger Wachstum scheint vorerst vertrieben.

Was bedeutet das für Anleger?