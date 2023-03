„Die Festspiele sind unsere Identität“

Seit November 2021 ist sie die erste Frau an der Spitze des Festspiel-Freundevereins: Judith Salzmann. Ein Interview über die Bedeutung von Kunst und Kultur, einen starken Identifikationsgedanken sowie Standing Ovations.

Verstehen Sie sich als eine Art Botschafterin für die Bregenzer Festspiele – auch über die Landesgrenzen Vorarlbergs hinaus?

Das beschreibt es exakt. Als „Freunde“ tragen wir die Botschaft der Festspiele in die Gesellschaft hinein. Gleichzeitig sind wir aber selbst ein Teil davon. Es ist uns ein Anliegen, über die Grenzen hinaus einen Wirkungsgrad zu erzielen. So haben wir auch aus dem süddeutschen Raum sowie der Schweiz einige Mitglieder. Im Osten, also der Wiener Gegend, haben wir noch Aufholbedarf, aber das wollen wir jetzt aktiver angehen.

Was hat Sie dazu bewogen, dieses Ehrenamt zu übernehmen?

Ich hatte immer meinen Beruf, die drei Kinder sowie eine große Leidenschaft für Kunst und Kultur. So habe ich mich früher schon bei den Theaterfreunden engagiert oder beim Magazin 4. Meine Meinung war immer: wenn ich hier lebe, dann möchte ich mich auch in einem gesellschaftlich relevanten Bereich einbringen, der mich außerdem interessiert. Die Kinder sind jetzt erwachsen, sodass ich freie Kapazitäten habe.

Spielt es für Sie eine Rolle, dass Sie die erste Frau an der Spitze der „Freunde“ sind?

Ich fand es einfach nur cool, denn es ist einer der bedeutendsten Vereine im Land. Wir haben rund 1150 Mitgliedschaften. Außerdem möchte ich zeigen, welche Positionen Frauen erreichen können. Ich habe drei erwachsene Söhne und da zeigt die Familienkonstellation, dass sich im Hinblick auf das Frauenbild bzw. die Rollenzuschreibung im Vergleich zu früher wenig geändert hat.

Welchen Kernaufgaben hat sich der Verein verschrieben?

Die Gemeinschaft aktiv und lebendig zu halten sowie neue Mitglieder zu gewinnen. Die „Freunde“ sind in der Gesellschaft verankert und gleichzeitig der größte Eigentümer der Festspiele, da sie an der Stiftung den bedeutendsten Anteil haben. Es ist im Prinzip eine Marketing-Aufgabe, bei der es nicht darum geht, Karten zu verkaufen, sondern Mitgliedschaften zu pflegen. Wir haben verschiedene Kategorien an Freunden und die werden unterschiedlich im Laufe des Jahres ins Programm eingebunden, sodass sie besondere Einblicke bekommen, die ein normaler Gast nicht hat.

Darf jeder Mitglied werden?

Ja. Es gibt Einzel- oder Paarmitgliedschaften. Hinzu kommen die Förderer: Das sind meistens Gewerbe- und Hotelbetriebe sowie Restaurants, die einen Förderbeitrag leisten, da ihnen die Festspiele am Herzen liegen, weil sie von deren Existenz profitieren. Zuletzt gibt es den Circle: Das sind die Mitglieder, die einen gewichtigen Betrag zahlen und dafür drei exklusive Veranstaltungen unter dem Jahr geboten bekommen.

Wenn Sie sich eine Opern-Figur aussuchen könnten, die Sie sein dürften. Wer wäre das und warum?

Vielleicht die Papagena, weil die Zauberflöte die erste Oper war, die Sie im Jahr 1985 besucht haben? Das stimmt, das war tatsächlich mein Einstieg in die Festspielwelt. Hm, dann lieber die Königin der Nacht. Die hat etwas Dunkles, Düsteres an sich. Die Papagena ist mir zu nett (lacht).

Ihre unverzichtbaren Accessoires für einen gelungenen Besuch auf der Seebühne? Fernglas, Sitzkissen, Regenjacke, Mückenspray?

Je nach Wettervorhersage sollte man sich generell nicht zu wenig warm anziehen.

Bei Ihrem ersten Festspielbesuch ergibt sich auch eine Verbindung zu Ihrer Arbeit im Familienbetrieb Salzmann Ingenieure: Sie haben Kunden Ihres Vaters zu den Festspielen eingeladen und begleitet. Ist die Kultur generell eine Art Brücke?

Auf jeden Fall. Die Kunden meines Vaters waren damals Geschäftsführer von Bergbahnunternehmen in Salzburg, der Steiermark etc. Mein Vater war die Pioniergeneration und diese Leute eben auch. Alle waren sehr an Kunst und Kultur interessiert. Wenn sie nach Bregenz eingeladen wurden, waren alle immer glückselig. Ich habe erlebt, wie viel Begeisterung die Seeaufführung auslösen kann, weil sie eben etwas Besonderes ist. Opernhäuser gibt es viele, aber die Seebühne bietet eine einzigartige Atmosphäre sowie hohe Qualität für ein breiteres Publikum. Dabei kommt es nicht so sehr auf die Effekte an. Das hat die letzte Saison mit Madame Butterfly gezeigt, die sehr zurückhaltend inszeniert ist: es gab zum ersten Mal Standing Ovations.

Wäre für Sie auch mal eine Seilbahn als mobile Bühnenrequisite denkbar?

Einen Fesselballon gab es ja schon mal. Wir haben tatsächlich schon mal etwas für einen Seilzug berechnet, aber das ist lange her und hat unser Vater noch gemacht.

Was macht den Freunde-Verein in Ihren Augen besonders?

Es ist ein spezifisches Charakteristikum in Bregenz, dass die Freunde die Gründer der Festspiele waren, dass sie jetzt der größte Eigentümer sind und dass sich die Menschen damit identifizieren. Es sind unsere Festspiele, nicht irgendein Festival, das zufällig hier in Bregenz stattfindet. Das ist ganz wichtig, denn das macht einen Riesenunterschied. Freundevereine an Opernhäusern gibt es viele, die haben aber nicht diese starke Identifikation wie wir sie haben. Das genau ist unser Spezifikum und das zu bewahren, ist mein Anliegen: Die Menschen sollen sich mit den Festspielen verbunden fühlen, sie wertschätzen – diesen Gedanken wollen wir auch in die jüngere Generation weitertragen. Die Festspiele brauchen diese Unterstützung. Alle Aktivitäten und Angebote, die wir machen, dienen der Vertiefung der Identifikation. Wir sind aber nicht nur ein ideeller Unterstützer, sondern steuern auch materiell etwas bei. Jedes Jahr sind es rund 320.000 Euro. Dadurch kann die Intendantin weitere Programmpunkte einplanen, die sonst nicht möglich wären. Meistens sind es die eher progressiveren Darbietungen auf der Werkstattbühne. Es ist eine Haltung zusagen: „Kunst und Kultur sind mir wichtig und deswegen unterstütze ich diese Institution und werde zum einen oder anderen Probenbesuch oder einer Bühnenpräsentation eingeladen.“

Für welchen Bereich sind Sie in Ihrer Firma zuständig?