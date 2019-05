Die Fasnat-Zunft Dornbirn lud zur 58. Jahreshauptversammlung

Ein Abend mit vielen Ehrungen und Rückblick auf eine erfolgreiche Saison.

Dornbirn. Vergangene Woche fand die 58. Jahreshauptversammlung der Dornbirner Fasnat-Zunft im Kolpinghaus in Dornbirn statt. Der Abend stand ganz unter dem Motto „Zusammen sind wir stark”.

Vor einem vollen Saal und unter den Augen von Stadtrat Guntram Mäser, Stadtrat Julian Fässler und VVF-Präsident Michel Stocklasa blickten die Vereine und der Vorstand auf eine erfolgreiche Saison 2018/2019 zurück. Die sechs ausverkauften Narrenabende sorgten für ein ausgeglichenes Budget und viel Freude bei allen Beteiligten. Der Dank des Vorstands galt besonders den Untervereinen für die tolle Zusammenarbeit als Team, wie sich dich die Dornbirner Fasnat-Zunft wieder einmal landesweit präsentieren durfte.

Bestens geplante Saison 2020

Diese Situation macht den Verantwortlichen Mut und so ist man bereits voller Elan und Tatendrang in Sachen „Fünfte Jahreszeit 2019/2020“. Höhepunkt neben den Narrenabenden (Premiere am 17.01.2020) im Dornbirner Kulturhaus wird der große Kinderumzug (Sonntag, 23.02.2020) sein, zu dem dann wieder zig hunderte Mäschgerle, sowie tausende Zuschauer erwartet werden.

Neuwahlen

Bei den Neuwahlen zum 11er-Rat ab 2019 gab es einige Veränderungen. So verabschiedete sich Reinhard Fußenegger als einer drei Zunftmeister in seinen wohlverdienten Narrenruhestand. Ebenfalls Hugo Nussbaumer, einer der drei Zunftmeister, der seine Funktion als Zunftmeister zurücklegte, um sich vermehrt seinen Aufgaben als Leiter der Umzüge und des Narrenabend-Künstlerteams widmen zu können. Er bleibt somit dem 11er Rat treu.

Dagmar Fenkart-Kaufmann wurde von der versammelten Vollversammlung unter der Wahlführung von Stiefelma Dr. Helmut Lecher zur neuen Zunftmeisterin gewählt und ist damit in Dornbirn die erste Frau, die als Zunftmeisterin agiert. Ihr zur Seite nahm Titus Wohlgenannt die Wahl zum Zunftmeister-Stellvertreter an. Der bisherige Kassier-Stellvertreter Rainer Fenkart übernimmt nun das Amt als Kassier. Ihm zur Seite wurde der neu in 11er-Rat gewählte Bernhard Brunold als Kassier-Stellvertreter bestätigt.

Ehrungen

Eine erfolgreich abgeschlossene Saison wird natürlich auch gerne zum Anlass genommen, verdiente Mitglieder zu ehren und auszuzeichnen. An diesem Abend wurden 12 Damen und Herren mit dem Dornbirner Orden in Bronze, 5 in Silber und sagenhafte 11 Personen mit dem höchsten Orden der Zunft, in Gold, ausgezeichnet. Im Anschluss an die unterhaltsame und kurzweilige Jahreshauptversammlung wurde noch bei dem einen oder anderen Gläschen auf die Geehrten angestoßen.

Die Geehrten durch Goldorden der Dornbirner Fasnat-Zunft

Stefan “Brötle” Hagen (Fanfarenzug Dornbirn)

Evelin Zellweger (Bezirksgruppe Kehlegg)

Michael Amann (Bezirksgruppe Kehlegg)

Mäggi Berchtold (Bezirksgruppe Mühlebach)

Christine Dreher (Bezirksgruppe Mühlebach)

Erika Fitz (Bezirksgruppe Mühlebach)

Hans Kuttner (Bezirksgruppe Mühlebach)

Rosmarie Kuttner (Bezirksgruppe Mühlebach)

Erika Natter (Bezirksgruppe Mühlebach)

Thomas Rüdisser (Bezirksgruppe Mühlebach)

Michael Geuze (Bezirksgruppe Rohrbach)

Die Geehrten durch Silberorden der Dornbirner Fasnat-Zunft

Sandra Hammer (Bezirksgruppe Kehlegg)

Hannes Bortolotti (Bezirksgruppe Kehlegg)

Hermine Schröcker (Bezirksgruppe Mühlebach)

Melanie Baurenhas (Bezirksgruppe Rohrbach)

Petra Gmeinder (Bezirksgruppe Watzenegg)

Die Geehrten durch Bronzeorden der Dornbirner Fasnat-Zunft

Dominik Rüscher (Bezirksgruppe Haselstauden)

Sabrina Moser (Bezirksgruppe Kehlegg)

Jaqueline Obwegeser (Bezirksgruppe Kehlegg)

Alexandra Haag (Bezirksgruppe Kehlegg)

Manuela Huber (Bezirksgruppe Kehlegg)

Barbara Moosbrugger (Bezirksgruppe Kehlegg)

Gerhard Bohle (Bezirksgruppe Mühlebach)

Madeline Bohle (Bezirksgruppe Mühlebach)

Paul Müller (Bezirksgruppe Mühlebach)

Stefan Krobath (Bezirksgruppe Watzenegg)

Nicole Krobath (Bezirksgruppe Watzenegg)