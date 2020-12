Die EZB dürfte ihre Geldpolitik heute weiter lockern

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird an diesem Donnerstag nach einhelliger Einschätzung von Ökonomen liefern und ihre Geldpolitik noch weiter lockern. Im Kampf gegen die Folgen der zweiten Welle der Coronapandemie dürfte sie gleich an mehreren Stellschrauben drehen. Notenbankchefin Christine Lagarde hatte bereits auf der letzten Sitzung im Oktober eine "Rekalibrierung" der Geldpolitik angekündigt.

Für weitreichende Schritte spricht die immer noch hohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Eurozone. Vor allem der Dienstleistungssektor leidet unter Beschränkungen. Zwar stehen Impfstoffe in der EU kurz vor der Zulassung. Impfungen werden aber voraussichtlich erst Anfang des nächsten Jahres in der Eurozone beginnen und Zeit brauchen. Hinzu kommt, dass zum Jahreswechsel ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus dem europäischen Binnenmarkt droht. Sorgen dürften der EZB auch der zuletzt gestiegene Wechselkurs des Euro bereiten.