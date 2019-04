Die Essbare Stadt Dornbirn gedeiht

„Anders als bisher“ heißt die Devise und schon bald wachsen im Kulturhauspark mehr als Blumen und Gras.

Dornbirn. Miteinander heißt das Zauberwort, das auch den Wandel innerhalb der Gesellschaft signalisieren soll. Ist die Welt dafür bereit? Positiv gestimmt sind Thomas Mathis und Steffi Rüscher, dass jedenfalls die Stadt Dornbirn und ihre Bewohner genau jetzt bereit sind für Neues und offen dafür, Unbekanntes auszuprobieren. Ihre Initiative, die Essbare Stadt Dornbirn, spricht sich herum. Und das ist gut so, denn an der Umsetzung ihrer Idee arbeitet das Paar schon seit mehr als einem Jahr. Nun ist es so weit: Im Kulturhauspark machen der Informatiker und die Ökolandwirtin, gemeinsam mit dem Kernteam des Vereins und einigen Helfern sichtbar, was geplant ist. „Auf der Fläche, die uns von der Stadt Dornbirn zur Verfügung gestellt wurde, entsteht ein Garten mit Gemüse, Beeren, Kräutern und Gwürzen“, erzählt Steffi Rüscher Passanten, die neugierig stehen bleiben, dem geschäftigen Treiben mit Spaten und Schaufeln zuschauen und gerne wissen möchten, was da gerade passiert. Kaum zu glauben für viele ist, dass am Ende tatsächlich jeder profitieren kann.