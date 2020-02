"Die erste Million ist die schwierigste"

Im "zNüne: Der Talk mit Biss" spricht Schönheitschirurg Prof. Dr. Dr. Werner Mang über Erfolg, sinnvolle ästhetisch-plastische Chirurgie, die Gefahren von Internet im medizinischen Sektor und darüber, dass Schönheitsoperationen keine Ehe retten können.

Die gelben Wände im Büro von Werner Mang sind voll mit Fotografien, auf denen Mang mit Stars wie Arnold Schwarzenegger, Siegfried & Roy und selbst dem Papst zu sehen ist. "Das sind ja auch meine Freunde hier. Es sind nicht alle operiert, die hier sind", erklärt der HNO-Arzt. Er steht den Promis an Bekanntheit in nichts nach, ist Deutschlands bekanntester Schönheitschirurg und mit der "Mang Nase" erhielt er weltweite Bekanntheit.

"Man kann durch Schönheits-OP's in der Regel keine Ehe retten"

Doch Mang führt lange nicht jede Operation durch. So manchen Beweggründen steht er kritisch gegenüber. So auch Schönheitsoperationen, die gemacht werden, um dem Partner zu gefallen. "So wie man sich einen Porsche oder einen Bentley kauft, will man halt Zuhause auch einen Porsche oder Bentley haben." Der Alterungsprozess könne durchaus beeinflusst werden und das sei "wunderbar", jedoch müsse das jeder für sich selbst machen und nicht, um dem Partner zu gefallen, ist er überzeugt.