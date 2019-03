„Die Erholung kam früher und fiel noch kräftiger aus als erwartet“

Nach der schlechtesten Dezember-Aktienmarktperformance des Dow-Jones-Index seit 1931 und dem Umstand, dass noch nie seit 100 Jahren so viele Anlageklassen, nämlich mehr als 90 Prozent, im Jahr 2018 ein negatives Ergebnis erzielt haben, lag es fast auf der Hand, dass es 2019 zu einer Erholung kommen wird.

Er führt aus: „Dass bereits nach eineinhalb Monaten des neuen Jahres die 2018er-Kursverluste an den Aktienmärkten weitgehend ausgebügelt sind, haben selbst die größten Optimisten nicht erwartet. Grund dafür war, dass die amerikanische Notenbank Fed ihre Markteinschätzung deutlich verändert hat. Während sie noch auf ihrer Sitzung im Dezember bestätigte, an der restriktiven Geldpolitik festzuhalten, hat sie im Jänner nicht nur einer weiteren Zins­erhöhung im März eine Absage erteilt, sondern spricht nun von einer abwartenden Haltung.“

Offensichtlich hat der starke Einbruch am Aktienmarkt die Fed merklich beeindruckt. Anders ist auch kaum die Ankündigung zu erklären, dass das laufende Programm zum Abbau der Bilanzsumme jederzeit auch umgekehrt werden könnte. Seit dem letzten Jahr reduziert die amerikanische Notenbank ihre Bilanz monatlich um 50 Milliarden US-Dollar. Die Befürchtung der Marktteilnehmer ist, dass ein zu starker Abbau zu einem so hohen Zinsniveau führen könnte, dass die US-Konjunktur abwürgt wird. Rupprechter weiter: „Diese Neupositionierung der Fed veränderte die Einschätzung über den zukünftigen Pfad der Geldpolitik: Rechnete der Markt Ende Oktober 2018 noch mit einem Anstieg des Leitzinses Richtung drei Prozent für Anfang 2020, so wird aktuell ein unverändertes Zinsniveau erwartet und für den Beginn des nächsten Jahrzehnts sieht der Markt sogar einen Rückgang des Leitzinses.“