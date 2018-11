Die Erfolgsgeschichte des Vorarlberger Tourismus

Geprägt von Pioniergeist, entwickelte sich Vorarlberg zu einem Tourismusmagneten.

Bis in die 1920er-Jahre existierte in Vorarlberg praktisch nur der Sommertourismus. Urlaub zu machen war ein Privileg des Adels und des gehobenen Bürgertums. Erst in der Zwischenkriegszeit erfolgte ein tiefgreifender Strukturwandel, als sich der Skilauf zum Volkssport entwickelte. Einen Einbruch für den Vorarlberger Tourismus bedeutete die Verhängung der 1000-Mark-Sperre ab Juni 1933. Während des Zweiten Weltkrieges kam der Fremdenverkehr zum Erliegen. Nach 1945 entwickelte sich die Branche erst zögerlich, von den 1950er- bis in die 1970er-Jahre nahm die Tourismuswirtschaft in Vorarlberg dann einen stürmischen Aufschwung, der bis heute anhaltend ist. Wintersportland Vorarlberg kann als

Vorarlberg kann als Wintersportland auf eine lange Geschichte zurückblicken. Mit seinen Skiversuchen im Jahr 1887 läutete der Bregenzer Viktor Sohm das Zeitalter des Skilaufs ein. Während die zweite Phase des 18. Jahrhunderts als Phase der „Bergpioniere“ gesehen werden kann, darunter der bekannte Alpinist John Sholto Douglass, nach dem die erste Alpenvereinshütte Österreichs benannt wurde, begann um 1900 die touristische Erschließung der Bergwelt Vorarlbergs. Eine Vorreiterrolle übernahm Vorarlberg bei der Errichtung von Liften und Seilbahnen. Im Jahr 1907 entstand die erste mechanische Aufstiegshilfe der Donaumonarchie auf Lank am Bödele, wo man sich mit einem Schlitten ziehen lassen konnte. Diese zählt zu den ältesten öffentlich zugänglichen Skiliften Europas und kann als Vorläufer moderner Skilift- Anlagen betrachtet werden. 20 Jahre später, 1937, folgte der erste Schlepplift Österreichs in Zürs, der in Kooperation mit Emil Doppelmayr gebaut wurde. Der erste Sessellift des Landes ging zehn Jahre später, 1947, in Tschagguns in Betrieb. Eine technische Innovation wurde 1972 im Mellau in Betrieb genommen: Die erste Einseilumlaufbahn mit vierplätzigen Kabinen, ausgestattet mit Skiköchern. In den letzten Jahrzehnten errichtete man in allen Tourismusregionen des Landes Ski- und Sessellifte und Kabinenbahnen. Heute verfügt Vorarlberg über 300 Liftanlagen.