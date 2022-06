Die Entstehungsgeschichte von West Austria Gaming

Vereinsgründer Marko erzählt in seinem Interview, wie aus einem Turnierbesuch eine der größten eSport-Organisationen Österreichs wurde.

Wie kam es zur Gründung von West Austria Gaming?

2015 hat mir ein Freund das Spiel „League of Legends“ gezeigt. Knapp ein Jahr später sah ich in meiner Schule einen Flyer für ein LoL-Turnier. Gemeinsam mit vier Freunden habe ich mich dann bei dem Turnier unter dem Namen West Austria Gaming angemeldet. Die Spiele sollten im Pfarrheim in Höchst stattfinden. Vor Ort gab es jedoch erhebliche Probleme mit der Internetverbindung. Somit wurde das Turnier verschoben und die Qualifikationsspiele mussten von zu Hause aus gespielt werden. Für unser Team verlief es nicht gerade gut, mit zwei Unentschieden konnten wir uns leider nicht für ein Weiterkommen qualifizieren. Wir fuhren dann trotzdem als Zuschauer auf das Finalevent. Leider ging es dort mit technischen Schwierigkeiten weiter und am Ende konnte aus jedem Team nur ein Spieler aus Höchst spielen, die anderen mussten von zu Hause aus zocken. Nach dem Turnier saßen wir fünf zusammen und haben uns gedacht, wir könnten auch so ein Turnier machen – abgesehen von den Internetproblemen. Für dieses Ziel haben wir den Verein West Austria Gaming im Jahr 2016 gegründet und die WAG Championship ins Leben gerufen.

Wie würdest du die WAG Championship beschreiben?

Die WAG Championship ist eine Veranstaltung, bei der gleichzeitig mehrere Turniere in unterschiedlichen Spielen ausgetragen werden. Dabei versuchen wir jedem, vom Casual- bis zum Hardcore-Spieler, etwas zu bieten. Außerdem sind wir stetig bemüht, unser Angebot auszubauen und zu verbessern.

Was sind deine Erinnerungen an die WAG Championship I?

Das erste Turnier war sehr aufregend für uns, da wir keinerlei Erfahrung darin hatten, solch eine Veranstaltung zu organisieren oder zu leiten. Wir brauchten eine Location, gutes Internet, Computer und Verpflegung, um unser erstes Turnier erfolgreich zu machen. Mit dem Alten Hallenbad in Feldkirch war schnell die perfekte Location mit guter Internetanbindung gefunden.

Die nötigen Computer für das geplante „League of Legends“-Turnier konnten wir mit viel Hilfe von Freunden gerade so auftreiben. Allerdings waren diese alles andere als einheitlich, was während des Turniers immer wieder für Fehler und somit auch für Verzögerungen des Spielplans gesorgt hat. Auch das Worst-Case-Szenario, der Ausfall eines PCs, durften wir beim ersten Turnier miterleben. Freundlicherweise hat uns der damalige Teilnehmer und heutige Obmann Hanno Loacker mit seinem eigenen PC aus der Patsche geholfen. Das Essen sorgte dafür weniger für Kopfzerbrechen. Wir organisierten Fritteusen und bereiteten kulinarische Köstlichkeiten wie Chicken Nuggets und Pommes zu. Nach der ersten WAG Championship waren wir uns auch nicht sicher, wie es mit unserem Verein und dem Event weitergehen soll. Doch das Feedback der Besucher war so positiv, dass wir wussten, wir müssen es noch einmal versuchen. Diesmal besser und größer!

Wie kam es dann zur WAG Championship II?

Der größte Kritikpunkt an der ersten WAG Championship kam von den Spielern selbst. Sie beschwerten sich darüber, dass es mit den lauten Zuschauern sehr schwer war, mit dem eigenen Team zu kommunizieren. Nach einigen Sitzungen und viel Brainstorming stand fest, dass wir uns dieses Problems in Form von insgesamt vier Spielerboxen annehmen würden. Diese wurden von uns selbst entworfen und in mühevoller Handarbeit zusammengebaut. Die Boxen sind nahezu schalldicht, die Kommunikation mit den Teammates ist damit kein Problem mehr.

Ein weiterer Kritikpunkt nach der ersten WAG Championship waren die Beschäftigungsmöglichkeiten in Spielpausen. Als Antwort darauf haben wir bei der WAG Championship II einen großzügigen Alternativbereich sowie ein Yu-Gi-Oh Turnier eingeführt. Nach den anstrengenden Tagen der zweiten WAG Championship wurden wir für unsere harte Arbeit mit sehr viel positivem Feedback belohnt und weiter motiviert, größere und bessere Events dieser Art zu veranstalten. Aber natürlich haben wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausgeruht, sondern waren wieder bereit, uns selbst zu übertreffen.

Also seid ihr danach direkt in die Planung der WAG Championship III gestartet?

Ja, beim dritten Anlauf der WAG Championship versuchten wir unser bisheriges Angebot nochmal zu verbessern und auch zu erweitern. Hierbei veranstalteten wir zusätzlich zu League of Legends und Yu-Gi-Oh auch ein Super Smash Bros sowie ein FIFA19 Turnier. Nicht nur die Anzahl der Turniere stieg, sondern auch die Preisgelder. Somit wurde auch für Spieler ein Anreiz geschaffen, an den Turnieren teilzunehmen.

Die dritte Championship war zum ersten Mal so groß ausgelegt, dass wir auch die gesamte Fläche des alten Hallenbads in Feldkirch bespielen mussten.